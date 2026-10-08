A polícia apreendeu arma e celulares durante a ocorrência - Reprodução / Redes Sociais

A polícia apreendeu arma e celulares durante a ocorrênciaReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/10/2026 12:38

Uma vítima de tentativa de assalto foi baleada na região da boca, na noite desta quarta-feira (7), no Viaduto de Quintino, na Zona Norte do Rio. Policiais militares prenderam um dos autores.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), que realizavam patrulhamento na Rua Goiás, flagraram uma ocorrência de roubo de uma motocicleta. Durante a abordagem, os policiais conseguiram prender um assaltante. No entanto, um segundo conseguiu fugir.

A corporação informou que uma vítima da tentativa de assalto foi baleada na região da boca. As equipes a socorreram e a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campinho. De acordo com a PM, ela não tem risco de morte.

Outras duas pessoas, alvos de uma tentativa de roubo momentos antes nas proximidades, reconheceram o preso como um dos autores.

Além da moto da vítima, os policiais recuperaram uma Honda CG preta utilizada pelos assaltantes, com placa adulterada e registro de roubo.

A ação terminou ainda com a apreensão de um revólver calibre .38, munições, um bloqueador de sinal, quatro celulares e dinheiro em espécie.



Segundo informações levantadas pelos policiais militares, os suspeitos seriam da comunidade Primavera, em Cavalcanti, que é controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).



A ocorrência foi encaminhada à 29ª DP (Madureira). A Polícia Civil informou que houve a autuação em flagrante do preso pelos crimes de receptação e tentativa de roubo. O caso foi encaminhado à Justiça.



Baleados na Linha Amarela

Também na noite desta quarta-feira (7), dois suspeitos foram baleados em um confronto com policiais militares , na Linha Amarela, na altura de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Os agentes apreenderam duas pistolas e uma granada na ação.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) realizavam patrulhamento na região quando foram alvos de disparos. Os policiais reagiram, dando início a um confronto. Dois homens ficaram feridos, sendo necessário socorro e encaminhamento para uma unidade de saúde da região. De acordo com a corporação, a abordagem começou na Avenida Dom Hélder Câmara e continuou na Linha Amarela.

Os agentes apreenderam uma pistola, modelo Taurus G2C calibre 9mm, com numeração suprimida; uma pistola, modelo Glock G22 calibre .40, com numeração suprimida; carregadores e munições para as duas armas; uma granada; e um celular iPhone 11 avaliado em R$ 1,1 mil.

A dupla estava com uma motocicleta, modelo Honda XR300 Sahara, com registro de roubo, que também foi apreendida. Os policiais registraram o caso na 44ª DP (Inhaúma).