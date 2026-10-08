Armas, granada e moto foram apreendidas na ação - Reprodução / Redes Sociais

Armas, granada e moto foram apreendidas na açãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/10/2026 10:45

Dois suspeitos foram baleados em um confronto com policiais militares , na noite desta quarta-feira (7), na Linha Amarela, na altura de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Os agentes apreenderam duas pistolas e uma granada na ação.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) realizavam patrulhamento na região quando foram alvos de disparos. Os policiais reagiram, dando início a um confronto. Dois homens ficaram feridos, sendo necessário socorro e encaminhamento para uma unidade de saúde da região. De acordo com a corporação, a abordagem começou na Avenida Dom Hélder Câmara e continuou na Linha Amarela.

Os agentes apreenderam uma pistola, modelo Taurus G2C calibre 9mm, com numeração suprimida; uma pistola, modelo Glock G22 calibre .40, com numeração suprimida; carregadores e munições para as duas armas; uma granada; e um celular iPhone 11 avaliado em R$ 1,1 mil.

A dupla estava com uma motocicleta, modelo Honda XR300 Sahara, com registro de roubo, que também foi apreendida.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da Linha Amarela ficou ocupada durante a ocorrência, na altura da Avenida Pastor Martin Luther King Junior. Por isso, o trânsito ficou intenso no trecho.

Os policiais registraram o caso na 44ª DP (Inhaúma).



Ainda não há informações sobre a identidade e o estado de saúde dos suspeitos.

Outras ocorrências

Também na noite desta quarta-feira (7), equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam um homem após um roubo de uma moto, no viaduto de Quintino, na Zona Norte do Rio. Segundo a PM, com ele, foram apreendidos um revólver, bloqueador de sinal e seis celulares. As equipes recuperaram duas motos.

Ainda na noite de quarta, dois homens foram detidos em uma abordagem na Avenida João Ribeiro, em Pilares, também na Zona Norte do Rio. Eles estavam com um revólver calibre .38, munições e uma motocicleta roubada. A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Piedade).

No Centro do Rio, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta, em apoio à Polícia Civil, prenderam dois suspeitos de aplicar golpes na região. Foram apreendidos 24 cartões bancários, três máquinas de cartão, celulares e materiais falsificados. Ocorrência foi registrada na 9ª DP (Catete).

No bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um confronto entre policiais militares e dois homens em uma moto terminou com um dos criminosos baleado. Ele foi detido em flagrante, socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Os agentes apreenderam uma pistola.