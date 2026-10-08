Carro clonado foi comercializado por meio das redes sociais e a polícia busca identificar outros envolvidos - Divulgação

Carro clonado foi comercializado por meio das redes sociais e a polícia busca identificar outros envolvidosDivulgação

Publicado 08/10/2026 09:00

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (7), após ser encontrado com um veículo clonado avaliado em cerca de R$ 150 mil. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), que identificaram irregularidades na placa e nos sinais de identificação do automóvel.

Segundo a Polícia Civil, o próprio suspeito afirmou durante a abordagem que havia comprado o veículo por R$ 10 mil, valor muito abaixo do preço de mercado. A negociação teria começado por meio de um anúncio publicado no Facebook Marketplace. O pagamento, de acordo com o homem, foi feito integralmente em dinheiro.

O veículo passou por perícia, que constatou que a placa utilizada era falsa. Os agentes também verificaram que as gravações do chassi e do motor haviam sido adulteradas por meio de remarcação. Após os exames, os peritos conseguiram recuperar a identificação verdadeira do automóvel.

Diante das irregularidades, o homem foi preso em flagrante e autuado pelo crime relacionado à adulteração ou remarcação de sinais identificadores de veículo.

A Polícia Civil agora tenta identificar outras pessoas envolvidas na negociação e esclarecer a origem do carro. As investigações continuam para descobrir como o automóvel foi adquirido e chegou até o suspeito.

Trio é preso por suspeita de integrar quadrilha que furtava carros de luxo

Em outra ação, policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, na segunda-feira (5), três homens apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de veículos de luxo. O grupo, segundo as investigações, atuava principalmente na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes e em bairros da Zona Sul do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos percorriam as ruas dessas regiões em busca de veículos de alto valor comercial. Depois de escolherem os alvos, utilizavam ferramentas e equipamentos eletrônicos para abrir e furtar os automóveis.

As investigações apontaram ainda que os veículos levados eram encaminhados para a Comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, onde seriam escondidos com o apoio de integrantes da facção criminosa que atua na região. Os três presos são oriundos da comunidade.

Um dos crimes investigados ocorreu no dia 25 de setembro, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Na ocasião, além do veículo, foram furtados um telefone e um notebook funcionais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), além de duas pistolas que estavam dentro do automóvel.

Segundo os investigadores, os objetos e o carro foram levados para a Serrinha. Pelo crime, os suspeitos teriam recebido R$ 8 mil de um traficante local.

Após trabalhos de inteligência e análise de imagens de câmeras municipais, os policiais conseguiram identificar um veículo utilizado durante a ação e chegaram aos suspeitos. A investigação apontou que o trio estaria planejando um novo furto na região do Jardim Oceânico, na Barra, na segunda-feira.

Os agentes foram até o endereço e realizaram a abordagem. Com os suspeitos, foram apreendidas ferramentas utilizadas para abrir veículos e um equipamento eletrônico empregado na programação de chaves automotivas.

Os três homens foram presos em flagrante por associação criminosa. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e prender outros integrantes do grupo.