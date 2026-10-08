Policiais civis da 24ª DP (Piedade) investigaram o caso - Reprodução

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) investigaram o casoReprodução

Publicado 08/10/2026 07:58

Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (7), um homem investigado por abusar sexualmente da própria filha, de apenas 5 anos. O suspeito foi localizado no Encantado, na Zona Norte, por agentes da 24ª DP (Piedade). Contra ele, havia um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após a criança relatar os episódios a uma profissional da creche onde estuda. De acordo com as investigações, funcionários da unidade de ensino perceberam mudanças no comportamento da menina e passaram a acompanhar a situação com atenção.

Durante o acolhimento, a criança teria contado espontaneamente que sofria abusos sexuais recorrentes praticados pelo próprio pai. Diante da gravidade do relato, a profissional acionou o Conselho Tutelar e comunicou o caso às autoridades, dando início à apuração.

A partir da denúncia, agentes da 24ª DP realizaram diligências para reunir informações e verificar as circunstâncias relatadas pela menina. Durante o trabalho policial, também surgiram relatos de violência doméstica dentro da residência. Segundo as investigações, o homem agredia a mãe da criança e apresentava comportamento agressivo no ambiente familiar.

Com os elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial representou pela prisão do investigado. A Justiça autorizou a medida e os agentes conseguiram localizá-lo no Encantado, onde cumpriram o mandado de prisão.

O homem foi levado para a unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A investigação deverá seguir para esclarecer todas as circunstâncias dos crimes relatados e reunir outros elementos que possam contribuir para a apuração.

Relatos de crianças ajudam a revelar casos

A prisão ocorre em um período em que outros casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no estado também vieram à tona após as vítimas apresentarem mudanças de comportamento ou procurarem pessoas de confiança para relatar os abusos.

Em setembro, policiais da própria 24ª DP (Piedade) prenderam um homem investigado por estuprar a própria sobrinha, de 10 anos . Na ocasião, a família procurou a delegacia depois de perceber alterações no comportamento da menina e episódios frequentes de enjoo. Durante uma conversa com a mãe, a criança revelou os abusos. A investigação apontou ainda que a vítima estava grávida e que teria sido ameaçada de morte para não contar o que acontecia.

Também em setembro, um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente da neta de 11 anos , no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. Segundo a investigação, a menina contou à avó materna que vinha sendo vítima de abusos. Ela relatou três episódios de violência e afirmou ainda que teria sido intimidada pelo avô após revelar os crimes à família.

Outro caso recente envolveu um homem suspeito de estuprar a filha em Belford Roxo , na Baixada Fluminense. A investigação apontou que outros filhos do suspeito, atualmente maiores de idade, também poderiam ter sido vítimas de violência sexual. O caso chegou às autoridades depois que uma das filhas relatou os abusos.

Na semana passada, um homem condenado a 12 anos de prisão por estuprar o filho de 12 anos , também foi localizado e preso na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Civil, o adolescente havia revelado à mãe que sofrera abusos cometidos pelo pai. Durante a investigação, ele também contou que uma irmã teria sido vítima do mesmo homem.

Em situações de suspeita, a denúncia pode ser encaminhada às autoridades competentes e ao Conselho Tutelar.