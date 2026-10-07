Aves foram localizadas em casa no bairro de Campo GrandeReprodução/DPMA

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Leonardo Brito
O emu que surpreendeu motoristas ao ser visto correndo entre os carros no Viaduto da Avenida Artur Rios, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na terça-feira (6), foi apreendido pela Patrulha Ambiental nesta quarta-feira (7). A ave foi localizada em uma casa na Rua Ismael Nery e será levada para o BioParque do Rio, em São Cristóvão, Zona Norte. No mesmo imóvel, os agentes encontraram outro animal da mesma espécie.
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Emus foram encontrados em casa de Campo Grande - Reprodução/DPMA
Emus foram encontrados em casa de Campo Grande - Reprodução/DPMA
Emus foram encontrados em casa de Campo Grande - Reprodução/DPMA


Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, as duas aves, um macho e uma fêmea, foram apreendidas porque o responsável não apresentou a documentação necessária para a criação dos animais. O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). 
Dois tutores foram levados à delegacia para prestar depoimento. Segundo a polícia civil, as investigações apontaram que os animais haviam sido adquiridos em um criadouro de Maricá para presentear uma criança. No entanto, não foram apresentados documentos que comprovassem a origem regular das aves. 

No BioParque, as duas aves passarão por avaliação clínica e ficarão inicialmente no setor de quarentena. Segundo informações do diretor-técnico da instituição, Gérson Norberto, ainda não há informações suficientes sobre as condições em que os animais eram mantidos ou sobre o estado de saúde deles.

A equipe veterinária deverá oferecer uma alimentação com variedade de vegetais, buscando uma dieta mais próxima daquela encontrada pelos emus em seu ambiente natural. As aves não devem ser expostas à visitação neste primeiro momento.



Aparição chamou atenção


A presença do emu no viaduto de Campo Grande causou surpresa entre os motoristas na terça-feira. Vídeos da ave correndo pela pista circularam pelas redes sociais e mostraram o animal tentando atravessar o fluxo de veículos.

A partir da localização da ave, agentes chegaram até a residência onde estavam os dois animais. O segundo emu também foi apreendido e será levado para o BioParque junto com o que havia sido visto na rua.

Nativo da Austrália, o emu é uma ave de grande porte que pode chegar perto dos dois metros de altura. Com plumagem em tons de marrom e cinza, a espécie costuma ser confundida com o avestruz e a ema brasileira.

O caso agora será acompanhado pelas autoridades ambientais e pela DPMA, enquanto os animais permanecem sob cuidados especializados.