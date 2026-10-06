Emu é visto circulando em Campo GrandeReprodução/Redes sociais
Emu é visto correndo entre carros em viaduto de Campo Grande Crédito: Reprodução/redes sociais https://t.co/ugkpNXxFsD— Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2026
O emu é uma ave originária da Austrália e pertence ao grupo das aves que não voam. Apesar de ser uma espécie exótica, o animal é comercializado legalmente no Brasil como pet.
De acordo com o médico veterinário e biólogo Jeferson Pires, da Clínica de Recuperação de Animais Selvagens da Universidade Estácio, a presença do emu em uma avenida pode estar relacionada a uma fuga.
"É um bicho que fica bem dócil, é bem tranquilo o manejo. Então provavelmente o que aconteceu com esse animal, ele deve ter fugido da casa da pessoa, de alguma forma, e aí provavelmente acabou parando em uma avenida", afirmou.
O especialista explicou que a espécie tem como uma de suas principais características a capacidade de correr em alta velocidade. A adaptação para a corrida, porém, pode representar um risco quando o animal está em uma via movimentada.
"Para esse animal é super perigoso, porque ele tem as patas relativamente delicadas, ele corre muito", disse Jeferson.
Emu é diferente da ema
Também há diferença de tamanho em relação ao avestruz. Segundo Jeferson, um avestruz pode pesar cerca de 80 quilos, com alguns registros de exemplares que chegam a 100 quilos. Já o emu macho pesa aproximadamente 32 quilos, enquanto a fêmea pode chegar a 37 quilos. A espécie não é considerada incomum entre criadores de animais exóticos no Brasil, segundo o veterinário.
“É um bicho que acaba tendo um tamanho bem menor em si. Vai ter um tamanho que vai se assemelhar bastante à ema, que seria nacional", explicou.
Ainda não há informações confirmadas sobre a origem do animal que apareceu em Campo Grande ou sobre quem seria o responsável por ele. Também não foi informado, até o momento, se a ave foi localizada e resgatada após deixar a pista.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.