Emu é visto circulando em Campo Grande - Reprodução/Redes sociais

Emu é visto circulando em Campo GrandeReprodução/Redes sociais

Publicado 06/10/2026 19:05



Um emu foi visto correndo entre veículos no Viaduto Alcir Pimenta, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (6). Imagens registraram o animal circulando pela pista e chamaram a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Emu é visto correndo entre carros em viaduto de Campo Grande Crédito: Reprodução/redes sociais https://t.co/ugkpNXxFsD — Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2026



O emu é uma ave originária da Austrália e pertence ao grupo das aves que não voam. Apesar de ser uma espécie exótica, o animal é comercializado legalmente no Brasil como pet.



De acordo com o médico veterinário e biólogo Jeferson Pires, da Clínica de Recuperação de Animais Selvagens da Universidade Estácio, a presença do emu em uma avenida pode estar relacionada a uma fuga.



"É um bicho que fica bem dócil, é bem tranquilo o manejo. Então provavelmente o que aconteceu com esse animal, ele deve ter fugido da casa da pessoa, de alguma forma, e aí provavelmente acabou parando em uma avenida", afirmou.



O especialista explicou que a espécie tem como uma de suas principais características a capacidade de correr em alta velocidade. A adaptação para a corrida, porém, pode representar um risco quando o animal está em uma via movimentada.



"Para esse animal é super perigoso, porque ele tem as patas relativamente delicadas, ele corre muito", disse Jeferson.



Emu é diferente da ema

Embora tenha aparência semelhante à da ema, espécie nativa do Brasil, o emu é um animal diferente e tem origem australiana. O nome científico da espécie é Dromaius novaehollandiae.



Também há diferença de tamanho em relação ao avestruz. Segundo Jeferson, um avestruz pode pesar cerca de 80 quilos, com alguns registros de exemplares que chegam a 100 quilos. Já o emu macho pesa aproximadamente 32 quilos, enquanto a fêmea pode chegar a 37 quilos. A espécie não é considerada incomum entre criadores de animais exóticos no Brasil, segundo o veterinário.



“É um bicho que acaba tendo um tamanho bem menor em si. Vai ter um tamanho que vai se assemelhar bastante à ema, que seria nacional", explicou.



Ainda não há informações confirmadas sobre a origem do animal que apareceu em Campo Grande ou sobre quem seria o responsável por ele. Também não foi informado, até o momento, se a ave foi localizada e resgatada após deixar a pista.



Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Defesa e Proteção aos Animais (SMDPA) informou que de manhã, a prefeitura esteve no local, mas não encontrou a ave. Porém no início da noite, a própria secretária Jeniffer Ramos afirmou que iria ao local.

“Agora acabou a outra operação e estou a caminho do local onde o Emu foi visto. Vamos procurá-lo. É um animal de grande porte e pode causar um grave acidente ao circular em uma área de tráfego intenso. Nesta quarta-feira vamos retornar à região para procurar a ave e saber quem o seu responsável”, afirmou