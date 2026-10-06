Atividades incluem capacitação para educadores, contação de histórias e participação de escritoras e arte-educadoras - Oficina Litrária com Flávia Rocha / Divulgação

Atividades incluem capacitação para educadores, contação de histórias e participação de escritoras e arte-educadorasOficina Litrária com Flávia Rocha / Divulgação

Publicado 06/10/2026 23:01 | Atualizado 06/10/2026 23:02



projeto Rotas e Redes Literárias inicia uma nova rodada de atividades gratuitas em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. A programação de outubro reúne oficina literária, capacitação para educadores, encontro com autora e oficina educativa no espaço de leitura criado pelo projeto em parceria com o Ballet Manguinhos.

No dia 20, às 11h, a escritora Sílvia Castro ministra uma capacitação para educadores. Já no dia 29, serão realizadas duas atividades: às 16h, um encontro com Sílvia, e, às 17h, uma oficina educativa com a arte-educadora e pesquisadora Verônica dos Santos.



Com produção da Sapoti Projetos Culturais, o Rotas e Redes Literárias promove ações voltadas à formação de leitores em escolas públicas e instituições comunitárias. O projeto também realiza encontros com autores, apresentações de contação de histórias e doação de livros para ampliar os acervos das instituições participantes. As inscrições são gratuitas e feitas no local.



A iniciativa chegou ao Rio após passar por Ouro Preto e Santa Bárbara, em Minas Gerais. Em Manguinhos, a parceria é realizada com o Ballet Manguinhos, instituição criada em 2012 e que atualmente atende 530 alunos em atividades como balé, dança contemporânea, circo, teatro, boxe e idiomas.



Serviço:

Projeto Rotas e Redes Literárias. Avenida dos Democráticos, 535, Mangunhos. Dias 20, às 11h e 29, às 16h e 17h. Inscrições gratuitas e feitas no local.

*Matéria da estagiária Maria Fernanda Imbelloni, sob supervisão de Karilayn Areias