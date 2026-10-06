60ª DP (Campos Elíseos) prendeu os pais do recém-nascido - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

60ª DP (Campos Elíseos) prendeu os pais do recém-nascidoArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/10/2026 21:24

Um casal acabou preso em flagrante por policiais da 60ª DP (Campos Elíseos), nesta terça-feira (6), pela morte do próprio filho, Dante Serrano Freitas, um recém-nascido de apenas 16 dias. A criança morreu após dar entrada em uma unidade hospitalar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os pais foram autuados por homicídio doloso qualificado.

A Polícia Civil iniciou as investigações sobre o caso após a morte do bebê ser comunicada às autoridades. Inicialmente, os pais relataram um possível sufocamento e disseram desconhecer a origem das lesões encontradas no bebê. As versões apresentadas, no entanto, levantaram dúvidas entre os agentes.



Laudos periciais apontaram que o bebê havia sofrido múltiplas agressões antes de morrer. Foram identificados ferimentos internos e lesões compatíveis com forte pressão na cabeça e movimentos violentos de chacoalhamento.



Segundo as investigações, os pais eram os responsáveis pelo recém-nascido e estavam com ele no período em que as agressões teriam ocorrido. "O conjunto de contradições nos depoimentos, informações médicas e conclusões periciais levou à prisão do casal", explicou a delegacia.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos presos. O espaço está aberto.

Mais um caso

No último sábado, a mãe e o padrasto de um bebê de 8 meses foram presos suspeitos de envolvimento na morte da criança por asfixia, em Macaé, no Norte Fluminense. A mulher acabou detida na cidade, enquanto o homem foi localizado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo a Polícia Civil, o bebê chegou a uma unidade de saúde da região acompanhado por um vizinho, mas não resistiu. Depois, a mãe compareceu ao local e acabou conduzida à 123ª DP (Macaé) para prestar esclarecimentos.



Em depoimento, ela relatou que o companheiro teria impedido a respiração da criança com um travesseiro e um cobertor após o bebê começar a chorar. A mulher também afirmou que não interferiu por medo de sofrer agressões.



Ainda conforme o relato da mãe, o padrasto já teria cometido outros episódios de violência contra a criança.



A partir das informações, policiais da 123ª DP iniciaram diligências para localizar o suspeito. Os agentes o encontraram em Itaboraí e o encaminharam para a delegacia. A Polícia Civil autuou o casal em flagrante por homicídio.