60ª DP (Campos Elíseos) prendeu os pais do recém-nascidoArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Laudos periciais apontaram que o bebê havia sofrido múltiplas agressões antes de morrer. Foram identificados ferimentos internos e lesões compatíveis com forte pressão na cabeça e movimentos violentos de chacoalhamento.
Segundo as investigações, os pais eram os responsáveis pelo recém-nascido e estavam com ele no período em que as agressões teriam ocorrido. "O conjunto de contradições nos depoimentos, informações médicas e conclusões periciais levou à prisão do casal", explicou a delegacia.
Mais um caso
Segundo a Polícia Civil, o bebê chegou a uma unidade de saúde da região acompanhado por um vizinho, mas não resistiu. Depois, a mãe compareceu ao local e acabou conduzida à 123ª DP (Macaé) para prestar esclarecimentos.
Em depoimento, ela relatou que o companheiro teria impedido a respiração da criança com um travesseiro e um cobertor após o bebê começar a chorar. A mulher também afirmou que não interferiu por medo de sofrer agressões.
Ainda conforme o relato da mãe, o padrasto já teria cometido outros episódios de violência contra a criança.
A partir das informações, policiais da 123ª DP iniciaram diligências para localizar o suspeito. Os agentes o encontraram em Itaboraí e o encaminharam para a delegacia. A Polícia Civil autuou o casal em flagrante por homicídio.
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