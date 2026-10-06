Luciano Simplicio estava trabalhando no momento do acidente - Arquivo pessoal

Luciano Simplicio estava trabalhando no momento do acidenteArquivo pessoal

Publicado 06/10/2026 14:00

O motoboy Luciano Simplicio, de 25 anos, morreu após se envolver em um acidente na Estrada da Paciência, no bairro Maria Paula, na divisa entre São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta segunda-feira (5). A colisão foi registrada por câmeras de segurança da região. Com o impacto da batida, Luciano chegou a ser arremessado da motocicleta

Veja imagens:

Vídeo mostra acidente que terminou na morte do motoboy Luciano Simplicio, 25 anos, na Estrada da Paciência, em Maria Paula, na Região Metropolitana do Rio. Crédito: Arquivo Pessoal https://t.co/NxVE7CZk7a — Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2026

Ao O DIA, o irmão da vítima, o ajudante de caminhão Matheus Simplicio, 30 anos, contou que Luciano estava trabalhando no momento do acidente. Segundo ele, o carro teria invadido a contramão e o motorista estaria embriagado.

“Foi uma fatalidade. Meu irmão acabou morrendo. O motorista estava embriagado. Ele quis alegar que meu irmão dormiu na moto, mas tem vídeos que mostram o contrário. Tem ele passando em São Francisco bebendo no carro”, contou.

Matheus reforçou que o irmão trabalhava com entregas e como mototaxista para sustentar a família.

“Meu irmão trabalhava como mototáxi, trabalhava com entrega de lanche, entrega de comida, de bicicleta, o que aparecesse. Ele era trabalhador, correria, e o cara tirou a vida do meu irmão”, lamentou.

Luciano deixa um filho de apenas dois anos. O velório aconteceu às 12h desta terça-feira (6), e o sepultamento às 14, no Cemitério do Maruí, em Niterói.

“Justiça é só o que a nossa família quer. Ele matou um filho, um irmão, um pai de família. Deixou meu sobrinho sem um pai. Meu sobrinho toda hora chama por ele, e temos que sempre mentir, falar que ele está trabalhando, que está na rua, etc.”, desabafou Matheus.

Motoboys organizam manifestação



Após a morte de Luciano, motoboys de Niterói se mobilizaram para realizar uma manifestação pedindo justiça. O movimento é liderado pelo motociclista conhecido como Léo da Família 2 Rodas.

Em comunicado, o grupo afirmou que vai cobrar rigor e transparência nas investigações e não descarta ocupar as ruas caso não haja uma resposta das autoridades.

“Exigimos que as investigações e os procedimentos policiais sejam conduzidos com a máxima transparência, rigor e estrita obediência à lei. Esclarecemos à população e às autoridades que, caso não haja uma resposta rápida, legal e efetiva para a elucidação do caso e a prisão dos responsáveis, faremos valer o nosso direito constitucional de livre manifestação.”

O grupo finalizou afirmando que a mobilização será realizada de forma pacífica, em homenagem a Luciano.

“Niterói será palco de uma grande manifestação pacífica. Não aceitaremos impunidade ou omissão. Vamos cobrar as autoridades da cidade com toda a firmeza e insistência possíveis, ocupando as ruas de forma ordeira, mas incansável, até que os responsáveis sejam formalmente presos e a justiça seja plenamente feita”, acrescentou.