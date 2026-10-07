Publicado 07/10/2026 00:00

É a reta final: são três semanas de campanha. O eleitor, agora, ganha mais tempo para conhecer os projetos e as posições de cada candidato à presidência. Que sejam dias de propostas, de discussão sobre o país e, acima de tudo, de confronto de ideias, não de pessoas. Será que teremos debates? A ver.

Quase 3 milhões de eleitores do Rio não foram às urnas. É um sinal muito claro de que a política parece não conversar mais com as pessoas como antes. Onde erramos? Fato é que não há democracia forte sem participação popular, e não há participação quando o cidadão não se sente representado.