Muro do Colégio Estadual Visconde de Cairú apresenta grandes rachadurasCarlos Elias Junior
Procurada, a Secretaria Estadual de Educação informou que após avaliação técnica realizada pela Defesa Civil Municipal, a área foi isolada preventivamente para garantir a segurança da comunidade escolar. A pasta esclarece ainda que já está em andamento o processo para a reconstrução completa do muro da unidade.
Colégio Pedro II suspende atividades após violência
Por meio de nota, a direção do Campus Realengo I e a Reitoria manifestaram apoio à professora e classificaram o episódio como lamentável. A instituição afirmou que comportamentos de agressividade verbal ou física, intimidação e desrespeito aos profissionais da educação não são tolerados no ambiente escolar.
Após o ocorrido, a Direção-Geral informou ter adotado medidas para preservar a integridade física e emocional da professora e das demais pessoas presentes na unidade. Entre as providências está o acompanhamento da docente pelos setores de apoio e pelos órgãos competentes do Colégio Pedro II.
A instituição também comunicou a abertura de um Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia local. O registro deverá subsidiar a apuração dos fatos pelas autoridades.
Outra medida anunciada foi a restrição de acesso do responsável às dependências internas do Campus Realengo I. De acordo com a direção, está prevista uma reunião presencial com o pai da aluna em um local neutro, com acompanhamento da Reitoria, para tratar do caso.
A escola fará um levantamento do histórico e do cenário pedagógico relacionados à situação. A análise será realizada pelas equipes responsáveis e servirá de base para os próximos encaminhamentos institucionais.
A suspensão das atividades nesta terça-feira ocorre como forma de resposta da unidade ao episódio e de manifestação contra a violência sofrida pela professora. A direção reforçou que considera a segurança de alunos, familiares e profissionais uma condição essencial para o funcionamento da escola.
Na nota, o Colégio Pedro II destacou que o ambiente escolar deve ser um espaço de segurança, acolhimento e diálogo entre estudantes, famílias e trabalhadores. A instituição também afirmou que seguirá adotando medidas previstas em seus protocolos de segurança.
A direção pretende manter o diálogo com a comunidade escolar e desenvolver estratégias de proteção para evitar novos episódios de violência. Por fim, a instituição ressaltou a importância de valorizar e proteger os profissionais responsáveis pela formação dos estudantes.
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