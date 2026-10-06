Muro do Colégio Estadual Visconde de Cairú apresenta grandes rachaduras - Carlos Elias Junior

Muro do Colégio Estadual Visconde de Cairú apresenta grandes rachadurasCarlos Elias Junior

Publicado 06/10/2026 16:54

A situação atual do muro do Colégio Estadual Visconde de Cairú, localizado na Rua Soares, 15, no Méier, na Zona Norte do Rio , tem preocupado moradores, responsáveis e estudantes, já que grandes rachaduras causam um risco iminente de queda. Parte do local, inclusive, já foi interditado pela Defesa Civil Municipal.

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Nesta terça-feira (6), uma equipe do O DIA esteve na frente do colégio e constatou as grandes rachaduras. Parte do muro também apresenta um abaulamento. No local, uma fita da Defesa Civil Municipal isola a parte com risco de queda.



Procurada, a Secretaria Estadual de Educação informou que após avaliação técnica realizada pela Defesa Civil Municipal, a área foi isolada preventivamente para garantir a segurança da comunidade escolar. A pasta esclarece ainda que já está em andamento o processo para a reconstrução completa do muro da unidade.

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