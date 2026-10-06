Militares do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamasCarlos Elias Junior / Agência O Dia
Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça que se formou no local. Motoristas que trafegavam pela Linha Vermelha também flagraram as chamas. Ainda não se sabe o que funcionava no imóvel. A real extensão do incêndio e a causa do fogo também são desconhecidas.
Homem morre em incêndio
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para conter o incêndio e, chegando ao lugar, encontrou o homem já carbonizado. "Ele morava sozinho desde que o relacionamento dele acabou, não lembro muito bem quando foi. Na casa tinham câmeras, apesar da gente não ter acesso a elas", contou um familiar de Valmir a O DIA, na ocasião.
"Fazia um tempo que a gente não se falava, mas, de qualquer forma, ele foi uma pessoa que fez parte da minha infância, da minha vida. Enfim. É uma lástima... Principalmente pelo jeito que foi. Realmente muito trágico", completou o familiar.
A Águas do Rio confirmou ao O DIA que disponibilizou um caminhão pipa para ajudar a apagar o incêndio no local, além da equipe ter dado suporte aos bombeiros.
A reportagem esteve no local e encontrou equipes da Polícia Militar, da Defesa Civil Estadual e da Perícia da Polícia Civil. Procurada, a Polícia Civil afirmou que o incêndio não foi comunicado ou registrado na delegacia da região.
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