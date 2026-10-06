Militares do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Militares do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamasCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 06/10/2026 11:30

Um incêndio atingiu um imóvel comercial na Rua Francisco Eugênio, 90, na altura da Rua Senador Arolde de Oliveira, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio , na manhã desta terça-feira (6). O Corpo de Bombeiros atua no local.

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De acordo com a corporação, militares do quartel de Benfica foram acionados às 10h20 para combater as chamas em um edifício comercial. A ocorrência já foi finalizada e ninguém ficou ferido.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), não houve impactos no trânsito da região. Apesar disso, uma equipe da CET-Rio foi acionada.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça que se formou no local. Motoristas que trafegavam pela Linha Vermelha também flagraram as chamas. Ainda não se sabe o que funcionava no imóvel. A real extensão do incêndio e a causa do fogo também são desconhecidas.

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