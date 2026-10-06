Vítima sofreu ferimentos leves - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Vítima sofreu ferimentos levesReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 06/10/2026 09:12

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A direção da unidade informa que o estado de saúde do paciente é estável.Procurada, a Secretaria de Conservação (Seconserva) informou que uma equipe foi enviada ao local para providenciar o reparo necessário. A reportagem esteve no local por volta das 8h20 e encontrou os trabalhos de reparo em andamento.

O Rio de Janeiro teve 3.885 irregularidades na rede elétrica identificadas em setembro, segundo levantamento da Light. As ações de combate ao furto de energia também resultaram em oito prisões em flagrante, 19 pessoas conduzidas para prestar esclarecimentos em delegacias e 21 registros de ocorrência.

Ao longo do mês, foram recuperados 5.046 MWh de energia, volume suficiente para abastecer cerca de 25 mil residências durante um mês.

Ainda de acordo com a concessionária, as fiscalizações aconteceram em diferentes pontos da área de fornecimento. Na cidade do Rio de Janeiro, ocorreram em Copacabana, Campo Grande, Ilha do Governador, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, São Conrado e Guaratiba. Nos demais municípios, as operações passaram por Xerém, em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Brisamar, em Itaguaí.

"O trabalho faz parte das ações permanentes da concessionária para combater ligações clandestinas e outras irregularidades no consumo de energia. Além de configurar crime, o furto de energia pode sobrecarregar a rede elétrica, aumentar o risco de acidentes e comprometer a qualidade do fornecimento para os clientes", afirma a Light, em nota.

Furto de energia

Segundo dados da distribuidora, há prejuízos de aproximadamente R$ 1,3 bilhão por ano em decorrência do furto de energia.

No primeiro semestre de 2026, a Light regularizou mais de 153 mil ligações clandestinas em residências e comércios e recuperou 252 GWh de energia, quantidade suficiente para abastecer cerca de 84 mil residências durante o período de um ano.

Além dos prejuízos financeiros, as ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica, aumentam o risco de acidentes e comprometem a qualidade do fornecimento. A empresa estima que, a cada 100 clientes, 36 furtam energia.

Ligações clandestinas e furtos de cabos podem ser denunciados, de forma anônima, pelo telefone (21) 2253-1177, disponível 24 horas.