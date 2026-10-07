Imunizante está disponível até 31 de outubro. Trabalhador de saúde também pode se vacinarEdu Kapps/SMS
A vacina protege contra quatro tipos da bactéria Neisseria meningitidis, responsável por casos de meningite e outras formas graves da doença. A aplicação está disponível nas 245 unidades de vacinação da rede municipal, incluindo as três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação, que funcionam em horários ampliados.
A estratégia faz parte de uma mobilização nacional recomendada pelo Ministério da Saúde e busca aproveitar lotes disponíveis do imunizante. Para quem ultrapassou a idade prevista no calendário regular sem receber a dose, a campanha representa uma oportunidade de atualizar a proteção.
“A meningite é uma doença muito grave que pode ser causada por diferentes patógenos. Para uma parte deles, o SUS disponibiliza vacinas gratuitamente. A incorporação da Meningocócica ACWY para adolescentes há seis anos atrás, e mais recentemente para as crianças, foi um ganho imenso. Esse resgate é uma chance para todos até 24 anos e também para os trabalhadores de saúde se protegerem”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.
Proteção contra formas graves
A infecção pode atingir crianças e adultos e evoluir rapidamente. Além do risco de morte, os pacientes que sobrevivem podem apresentar sequelas permanentes, como perda auditiva, amputações, convulsões e danos neurológicos.
A Meningocócica ACWY passou a fazer parte da vacinação de rotina de adolescentes de 11 a 14 anos pelo SUS em 2020. Em 2025, a proteção também foi incorporada ao calendário para crianças de 1 a 4 anos.
Para pessoas de 1 a 24 anos e trabalhadores da saúde, a aplicação durante o resgate é feita em dose única.
Onde se vacinar
A vacina está disponível em toda a rede municipal. Entre os pontos de atendimento estão as três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação: Botafogo, na Rua General Severiano, 91, com funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h; Zona Norte, no Shopping Nova América, em Del Castilho; e Zona Oeste, no ParkShopping CampoGrande, seguindo o horário de funcionamento dos respectivos centros comerciais.
Para crianças pequenas, a rede também realiza neste mês a aplicação da Meningocócica ACWY aos três e cinco meses de vida, além da dose de reforço prevista na rotina entre 1 e 4 anos.
A orientação é que os moradores levem a caderneta de vacinação ao posto para que a equipe verifique o histórico e indique as doses necessárias.
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