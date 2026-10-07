Imunizante está disponível até 31 de outubro. Trabalhador de saúde também pode se vacinar - Edu Kapps/SMS

Imunizante está disponível até 31 de outubro. Trabalhador de saúde também pode se vacinarEdu Kapps/SMS

Publicado 07/10/2026 18:30





A vacina protege contra quatro tipos da bactéria Neisseria meningitidis, responsável por casos de meningite e outras formas graves da doença. A aplicação está disponível nas 245 unidades de vacinação da rede municipal, incluindo as três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação, que funcionam em horários ampliados.



A estratégia faz parte de uma mobilização nacional recomendada pelo Ministério da Saúde e busca aproveitar lotes disponíveis do imunizante. Para quem ultrapassou a idade prevista no calendário regular sem receber a dose, a campanha representa uma oportunidade de atualizar a proteção.



“A meningite é uma doença muito grave que pode ser causada por diferentes patógenos. Para uma parte deles, o SUS disponibiliza vacinas gratuitamente. A incorporação da Meningocócica ACWY para adolescentes há seis anos atrás, e mais recentemente para as crianças, foi um ganho imenso. Esse resgate é uma chance para todos até 24 anos e também para os trabalhadores de saúde se protegerem”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.



LEIA MAIS: Mulher se pendura em parapeito para fugir de fogo no Rio A vacina protege contra quatro tipos da bactéria Neisseria meningitidis, responsável por casos de meningite e outras formas graves da doença. A aplicação está disponível nas 245 unidades de vacinação da rede municipal, incluindo as três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação, que funcionam em horários ampliados.A estratégia faz parte de uma mobilização nacional recomendada pelo Ministério da Saúde e busca aproveitar lotes disponíveis do imunizante. Para quem ultrapassou a idade prevista no calendário regular sem receber a dose, a campanha representa uma oportunidade de atualizar a proteção.“A meningite é uma doença muito grave que pode ser causada por diferentes patógenos. Para uma parte deles, o SUS disponibiliza vacinas gratuitamente. A incorporação da Meningocócica ACWY para adolescentes há seis anos atrás, e mais recentemente para as crianças, foi um ganho imenso. Esse resgate é uma chance para todos até 24 anos e também para os trabalhadores de saúde se protegerem”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

Proteção contra formas graves

A Neisseria meningitidis, conhecida como meningococo, pode provocar diferentes manifestações da doença meningocócica. Entre as principais estão a meningite, que atinge as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e a meningococcemia, quando a bactéria se espalha pela corrente sanguínea.



A infecção pode atingir crianças e adultos e evoluir rapidamente. Além do risco de morte, os pacientes que sobrevivem podem apresentar sequelas permanentes, como perda auditiva, amputações, convulsões e danos neurológicos.



A Meningocócica ACWY passou a fazer parte da vacinação de rotina de adolescentes de 11 a 14 anos pelo SUS em 2020. Em 2025, a proteção também foi incorporada ao calendário para crianças de 1 a 4 anos.



Para pessoas de 1 a 24 anos e trabalhadores da saúde, a aplicação durante o resgate é feita em dose única.





Onde se vacinar



A vacina está disponível em toda a rede municipal. Entre os pontos de atendimento estão as três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação: Botafogo, na Rua General Severiano, 91, com funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h; Zona Norte, no Shopping Nova América, em Del Castilho; e Zona Oeste, no ParkShopping CampoGrande, seguindo o horário de funcionamento dos respectivos centros comerciais.



Para crianças pequenas, a rede também realiza neste mês a aplicação da Meningocócica ACWY aos três e cinco meses de vida, além da dose de reforço prevista na rotina entre 1 e 4 anos.



A orientação é que os moradores levem a caderneta de vacinação ao posto para que a equipe verifique o histórico e indique as doses necessárias.