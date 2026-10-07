Mulher de 40 anos sofreu ferimentos moderados e permanece estável no Hospital Miguel CoutoColaboração da leitora Thamela Firmino e reprodução/WhatsApp
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a vítima se equilibra no parapeito do edifício para escapar das chamas. Ela conseguiu entrar no imóvel vizinho com a ajuda de moradores.
Joyce Oliveira, de 40 anos, sofreu ferimentos moderados e foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, a direção da unidade informou que o estado de saúde dela é estável.
Uma mulher aparece pendurada do lado de fora de um apartamento e caminhando pelo parapeito para se salvar de um princípio de incêndio, na manhã desta quarta-feira (7), em Copacabana, na Zona Sul Crédito: Colaboração da leitora Thamela Firmino e reprodução/WhatsApp https://t.co/7X7rYBqKmX— Jornal O Dia (@jornalodia) October 7, 2026
Vizinha da vítima, Bárbara Farias contou que acordou com o barulho das sirenes e notou a movimentação dos moradores evacuando o prédio.
“Eu acordei com o barulho da sirene dos bombeiros, coloquei a cabeça na janela e todo mundo gritava: ‘Desce, desce, desce’. Quando estávamos descendo, os bombeiros já estavam subindo para resgatá-la. Fomos uma das últimas pessoas a sair do prédio. Tinha muita fumaça e um cheiro forte de gás”, relatou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.