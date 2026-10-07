Mulher de 40 anos sofreu ferimentos moderados e permanece estável no Hospital Miguel Couto - Colaboração da leitora Thamela Firmino e reprodução/WhatsApp

Mulher de 40 anos sofreu ferimentos moderados e permanece estável no Hospital Miguel CoutoColaboração da leitora Thamela Firmino e reprodução/WhatsApp

Publicado 07/10/2026 15:17

Uma mulher ficou pendurada no parapeito de um prédio para se salvar de um princípio de incêndio, na manhã desta quarta-feira (7), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O imóvel fica na Rua Sá Ferreira, na altura do número 230, perto do acesso à estação General Osório.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a vítima se equilibra no parapeito do edifício para escapar das chamas. Ela conseguiu entrar no imóvel vizinho com a ajuda de moradores.

Uma mulher aparece pendurada do lado de fora de um apartamento e caminhando pelo parapeito para se salvar de um princípio de incêndio, na manhã desta quarta-feira (7), em Copacabana, na Zona Sul Crédito: Colaboração da leitora Thamela Firmino e reprodução/WhatsApp https://t.co/7X7rYBqKmX — Jornal O Dia (@jornalodia) October 7, 2026 Joyce Oliveira, de 40 anos, sofreu ferimentos moderados e foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, a direção da unidade informou que o estado de saúde dela é estável. Joyce Oliveira, de 40 anos, sofreu ferimentos moderados e foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, a direção da unidade informou que o estado de saúde dela é estável.

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Vizinha da vítima, Bárbara Farias contou que acordou com o barulho das sirenes e notou a movimentação dos moradores evacuando o prédio.



“Eu acordei com o barulho da sirene dos bombeiros, coloquei a cabeça na janela e todo mundo gritava: ‘Desce, desce, desce’. Quando estávamos descendo, os bombeiros já estavam subindo para resgatá-la. Fomos uma das últimas pessoas a sair do prédio. Tinha muita fumaça e um cheiro forte de gás”, relatou.

Vizinha da vítima, Bárbara Farias contou que acordou com o barulho das sirenes e notou a movimentação dos moradores evacuando o prédio.“Eu acordei com o barulho da sirene dos bombeiros, coloquei a cabeça na janela e todo mundo gritava: ‘Desce, desce, desce’. Quando estávamos descendo, os bombeiros já estavam subindo para resgatá-la. Fomos uma das últimas pessoas a sair do prédio. Tinha muita fumaça e um cheiro forte de gás”, relatou.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 10h50 e conseguiu controlar as chamas, encerrando a ocorrência às 13h40. Um homem também recebeu atendimento médico no local, sendo liberado em seguida.

Acidente entre carro e ônibus

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou sete pessoas feridas, na madrugada desta quarta-feira (7), na Rua São Luiz Gonzaga, entre os bairros São Cristóvão e Benfica, na Zona Norte do Rio. A via chegou a ficar interditada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o automóvel, modelo Jeep Renegade de cor branca, ficou totalmente danificado. Depois do impacto, começou a sair fumaça da parte dianteira do carro. O coletivo, que fazia a linha 265 (Marechal Hermes x Castelo), também sofreu danos.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral