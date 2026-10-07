Acidente aconteceu na Rua São Luiz Gonzaga, entre São Cristóvão e Benfica - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu na Rua São Luiz Gonzaga, entre São Cristóvão e BenficaReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/10/2026 08:19

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou sete pessoas feridas, na madrugada desta quarta-feira (7), na Rua São Luiz Gonzaga, entre os bairros São Cristóvão e Benfica, na Zona Norte do Rio. A via chegou a ficar interditada.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o automóvel, modelo Jeep Renegade de cor branca, ficou totalmente danificado. Depois do impacto, começou a sair fumaça da parte dianteira do carro. O coletivo, que fazia a linha 265 (Marechal Hermes x Castelo), também sofreu danos.

Segundo testemunhas, no momento da batida, um pedestre que andava pela calçada foi atingido. Vídeos mostram a vítima deitada no local. Uma gravação também apontou uma segunda pessoa caída na via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as ambulâncias foram acionadas por volta de 5h40. As equipes prestaram socorro para sete pessoas. Dois homens, com ferimentos grave, deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Militares levaram três vítimas até o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. Outras duas foram liberadas no local da colisão.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que o acidente interditou a Rua São Luiz Gonzaga logo após a Rua Ana Neri. O trânsito precisou ser desviado para a Rua Visconde de Niterói, a Avenida Bartolomeu de Gusmão, a Rua General Herculano Gomes e a Avenida Rotary Internacional.

Por volta das 7h35, a via foi liberada. O congestionamento seguia intenso na região.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) lamentou o ocorrido e informou que a empresa está apurando mais informações para entender a dinâmica do acidente, acompanhando o caso.

Morte na Região Metropolitana

Na madrugada de segunda-feira (5), o motoboy Luciano Simplicio, de 25 anos, morreu após se envolver em um acidente na Estrada da Paciência , no bairro Maria Paula, na divisa entre São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A colisão foi registrada por câmeras de segurança da região. Com o impacto da batida, Luciano chegou a ser arremessado da motocicleta.

Vídeo mostra acidente que terminou na morte do motoboy Luciano Simplicio, 25 anos, na Estrada da Paciência, em Maria Paula, na Região Metropolitana do Rio. Crédito: Arquivo Pessoal https://t.co/NxVE7CZk7a — Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2026

Ao O DIA, o ajudante de caminhão Matheus Simplicio, 30 anos, irmão da vítima, contou que Luciano estava trabalhando no momento do acidente. Segundo ele, o carro teria invadido a contramão e o motorista estaria embriagado.

"Foi uma fatalidade. Meu irmão acabou morrendo. O motorista estava embriagado. Ele quis alegar que meu irmão dormiu na moto, mas tem vídeos que mostram o contrário. Tem ele passando em São Francisco [bairro de Niterói] bebendo no carro", contou.

Matheus reforçou que o irmão trabalhava com entregas e como mototaxista para sustentar a família. "Meu irmão trabalhava como mototáxi, trabalhava com entrega de lanche, entrega de comida, de bicicleta, o que aparecesse. Ele era trabalhador, correria, e o cara tirou a vida do meu irmão", lamentou.

Luciano deixou um filho de apenas dois anos. O sepultamento aconteceu nesta terça-feira (6) no Cemitério do Maruí, em Niterói.