X do Nuno
É preciso recuperar a confiança nas instituições
Emu visto em Campo Grande será levado para o BioParque
Ave foi encontrada nesta quarta-feira (7) em uma casa na região; polícia também localizou outro animal da mesma espécie no imóvel
Polícia apreende R$ 25 mil em drogas escondidas em tonel em Magé
Foram encontrados 2,3 mil pinos de cocaína e crack em área de mata no bairro do Saco, gerando prejuízo ao tráfico
Tenente-coronel é preso por cárcere e tentativa de estupro contra ex
Vítima, que também é policial e já tinha medida protetiva, denunciou o ex-companheiro após conseguir fugir de imóvel
Rio amplia vacinação contra meningite para pessoas de até 24 anos
Aplicação da Meningocócica ACWY segue até 31 de outubro em 245 locais; trabalhadores da saúde também podem receber o imunizante
Campanha de doação de sangue mobiliza voluntários no Cremerj
Ação realizada em parceria com o Hemorio busca reforçar estoques que abastecem cerca de 100 unidades de saúde em todo o estado
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