Pablo foi preso por equipes da Deam de Nova IguaçuDivulgação
A vítima mantém um relacionamento com o autor há oito anos e relatou que estava bebendo na sala quando Pablo se irritou e iniciou uma discussão. Durante a briga, a filha do casal acordou e disse que não queria mais morar com o pai por ter medo dele.
Em seguida, Pablo teria puxado a vítima pelos cabelos e dado tapas em seu rosto. Depois, jogou-a no chão e a agrediu com chutes e socos na cabeça. A mulher conseguiu se levantar e fugiu pela janela da sala.
Anteriormente, a vítima já havia registrado uma ocorrência contra Pablo, mas decidiu retomar o relacionamento.
De acordo com a Polícia Civil, Pablo é considerado um criminoso de alta periculosidade e possui registros por diversos crimes. Ainda segundo a corporação, ele já foi preso por integrar a milícia que atuava na comunidade do Bateau Mouche, na Zona Oeste, e era apontado como uma das principais peças do chamado "GAT do Tandera".
Após a invasão de traficantes na comunidade, ele teria passado a integrar a milícia que atua na Baixada Fluminense. As investigações mais recentes apontam que o suspeito faria parte da organização criminosa comandada por Juninho Varão, após um racha entre lideranças. Conforme o apurado, a atuação de Pablo seria considerada estratégica para o grupo.
"Essa prisão é importante não só pela violência doméstica, mas também por prender um importante criminoso, que inclusive era conhecido como GAT do Tandera, ou seja, da elite de um narcomiliciano que é liderança no Rio de Janeiro. Atualmente, ele faz parte da milícia do Juninhão Varão. Agora, ele está preso e à disposição da Justiça. Mulher, denuncie, você sempre estará com as portas abertas na Polícia Civil", frisou a delegada titular da Deam, Mônica Areal.
Polícia busca por criança desaparecida em Nova Iguaçu
Para ajudar na procura, o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem ao paradeiro da criança. Segundo familiares, Mariana usava uniforme da rede municipal de ensino e carregava uma mochila lilás.
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