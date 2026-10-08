Christian Uilton de Souza Silva tinha apenas 17 anos - Reprodução/Redes sociais

Christian Uilton de Souza Silva tinha apenas 17 anosReprodução/Redes sociais

Publicado 08/10/2026 22:06 | Atualizado 08/10/2026 22:10

“Ele tinha uma vida inteira pela frente.” A frase resume a dor de Igor Dantas, que perdeu o irmão mais novo, Christian Uilton de Souza Silva, de 17 anos, após um acidente de trânsito em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . O adolescente morreu na noite de quarta-feira (7), depois de passar três dias internado em estado gravíssimo. Agora, em meio ao luto, a família tenta lidar com a ausência de um jovem que estudava, praticava jiu-jítsu e sonhava em servir ao Exército.





Em entrevista para O DIA, Igor, que é maquiador, descreveu Christian como um menino carinhoso, cheio de planos e muito querido por amigos e familiares. O adolescente estava no terceiro ano do ensino médio e costumava dizer que ainda daria orgulho à família.



“Ele tinha 17 anos, era um menino de um coração muito bom, carinhoso, cheio de vida, cheio de sonhos e muito querido por todos que conviviam com ele. Ele estudava, estava terminando o terceiro ano do ensino médio, praticava jiu-jítsu, treinava e também tinha o sonho de servir ao quartel. Sempre falava que seria o nosso orgulho”, contou.



A dimensão da perda ficou ainda mais evidente durante os dias de internação, quando amigos da escola, parentes e outras pessoas se mobilizaram em uma corrente de orações pela recuperação do adolescente.



“Uma das coisas que mais marcou a nossa família nesses últimos dias foi perceber o quanto ele também era amado fora de casa. Ver os amigos da escola, os familiares e tantas pessoas se unindo em uma corrente de oração pela vida dele fez a gente perceber ainda mais o quanto o Christian era amado e especial para tantas pessoas”, relatou Igor. LEIA MAIS: Paes diz que respeita decisão judicial e promete fiscalizar o governo Em entrevista para, Igor, que é maquiador, descreveu Christian como um menino carinhoso, cheio de planos e muito querido por amigos e familiares. O adolescente estava no terceiro ano do ensino médio e costumava dizer que ainda daria orgulho à família.“Ele tinha 17 anos, era um menino de um coração muito bom, carinhoso, cheio de vida, cheio de sonhos e muito querido por todos que conviviam com ele. Ele estudava, estava terminando o terceiro ano do ensino médio, praticava jiu-jítsu, treinava e também tinha o sonho de servir ao quartel. Sempre falava que seria o nosso orgulho”, contou.A dimensão da perda ficou ainda mais evidente durante os dias de internação, quando amigos da escola, parentes e outras pessoas se mobilizaram em uma corrente de orações pela recuperação do adolescente.“Uma das coisas que mais marcou a nossa família nesses últimos dias foi perceber o quanto ele também era amado fora de casa. Ver os amigos da escola, os familiares e tantas pessoas se unindo em uma corrente de oração pela vida dele fez a gente perceber ainda mais o quanto o Christian era amado e especial para tantas pessoas”, relatou Igor.





Acidente mudou a vida da família



A colisão aconteceu no domingo (4), dia do primeiro turno das eleições, na Estrada Belo Horizonte, na região de Vilar Novo, em Belford Roxo. Christian estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo amigo Gustavo Henrique quando houve o impacto com um Chevrolet Onix.



Segundo o relato do irmão, os dois adolescentes estavam sem capacete e o carro teria invadido a contramão antes de atingir a moto. A força da batida lançou Christian a uma distância considerável, provocando um grave traumatismo na cabeça.



Os dois jovens foram socorridos inicialmente para o Hospital Municipal de Belford Roxo. Devido à gravidade do quadro, Christian foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde permaneceu internado em estado crítico.



“Foi justamente naquele domingo que a nossa família recebeu essa notícia que mudou as nossas vidas para sempre”, disse Igor.



O irmão contou que a família acompanhou a evolução do quadro clínico na esperança de que o adolescente sobrevivesse. Após a realização dos exames, porém, a morte encefálica foi confirmada na noite de quarta-feira.



“Para mim, como irmão, é uma dor que nem consigo explicar. É uma coisa inexplicável, literalmente. A gente nunca imagina que vai precisar receber uma notícia dessas sobre alguém da nossa família. A gente sempre vê isso acontecendo, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente, ainda mais com alguém tão jovem”, desabafou.





Família decidiu doar órgãos do adolescente





Mesmo diante da perda, os familiares autorizaram a doação dos órgãos de Christian. Para Igor, a decisão representa uma possibilidade de transformar parte do sofrimento em esperança para outras famílias.



“Mesmo não podendo mais continuar a vida dele, ele vai poder ajudar a salvar outras vidas, pessoas que também estavam entre a vida e a morte. Isso traz um pouco de conforto para o nosso coração. Tenho certeza de que, de alguma forma, o Christian estaria superfeliz e muito orgulhoso da nossa decisão”, afirmou.



A família ainda aguardava a liberação do corpo pelo Instituto Médico-Legal (IML) e não havia divulgado as informações sobre o velório e o sepultamento.



O caso está sob investigação da 54ª DP (Belford Roxo). Além da dinâmica do acidente, a Polícia Civil apura relatos de testemunhas de que o motorista do Onix estaria sob efeito de álcool.



O condutor foi identificado como Jonathan Santos da Fonseca, conhecido como Jacaré. Não há informações sobre seu estado de saúde e se chegou a ser detido pela polícia Também não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de Gustavo Henrique, que conduzia a motocicleta.



A reportagem de O DIA tentou contato com a Prefeitura de Belford Roxo e até o fechamento da matéria, não houve retorno.





"Uma decisão de poucos segundos pode mudar tudo”

Ao falar sobre a morte do irmão, Igor deixou um apelo para que motoristas e passageiros tenham mais cuidado no trânsito. Ele espera que a história de Christian faça outras pessoas refletirem antes de assumir riscos que possam comprometer a própria vida e a de terceiros.



“Se vocês forem beber, por favor, não dirijam. Usem capacete, usem cinto de segurança e tenham mais responsabilidade no trânsito. Porque uma decisão de poucos segundos pode mudar para sempre a vida de uma família inteira”, afirmou.



A família também espera que as circunstâncias do acidente sejam esclarecidas e que a Justiça seja feita.



“A gente perdeu o Christian, mas eu espero de coração que a história dele possa fazer outras pessoas pensarem antes de colocar a própria vida e a vida de outras pessoas em risco. E, com certeza, a gente quer que a Justiça seja feita”, concluiu.