Grupo comprou gasolina em um posto de combustíveis para atear fogo no veículo - Divulgação

Grupo comprou gasolina em um posto de combustíveis para atear fogo no veículoDivulgação

Publicado 08/10/2026 06:59

A Polícia Civil deteve três envolvidos na morte do motorista de aplicativo Gabriel Dias Fernandes, 31 anos, ocorrida no final de setembro. Entre eles estão dois adolescentes e um adulto, localizados no município de Queimados, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (6).

De acordo com as investigações, no dia 29 de setembro, quatro suspeitos teriam solicitado uma corrida por aplicativo de Japeri para Queimados. Durante o trajeto, eles anunciaram o assalto e roubaram o telefone da vítima.



Ainda conforme o apurado, após o roubo, os investigados esfaquearam o motorista diversas vezes para evitar uma possível responsabilização pelo crime. Na sequência, o grupo comprou gasolina, ateou fogo no corpo da vítima e, depois, o abandonou em uma área isolada de Japeri.



Em seguida, eles ainda teriam circulado em via pública com o veículo de Gabriel, tendo colidido com o muro de uma residência situada no bairro Paraíso, em Queimados.

Segundo a família, Gabriel chegou a ser dado como desaparecido ao sair para trabalhar. Durante as buscas, o carro dele acabou sendo encontrado batido no Morro do Coco, em Queimados, antes do corpo ser localizado.



Nas redes sociais, parentes relataram que a violência sofrida pelo motorista ocorreu de forma tão grave que o velório precisou ser realizado com o caixão fechado. O sepultamento aconteceu no Cemitério de Japeri, no dia 30 de setembro.



"Gabriel foi vítima de um roubo que terminou da forma mais cruel possível. Segundo as informações que chegaram à nossa família, seis menores de idade participaram do roubo do veículo. Mas não bastou roubar. Tiraram a vida dele com uma crueldade tão grande que eu não consigo — e nem quero — descrever aqui. A violência foi tamanha que nossa família não teve sequer o direito de uma última despedida. O caixão precisou permanecer fechado", afirmou uma familiar.

Na ocasião, a parente desejou ainda que nenhuma família passe pela mesma situação. "Uma vida foi arrancada. Uma família foi destruída pela dor. E tudo o que pedimos é que os responsáveis respondam pelo que fizeram. Por ele. Por nós. Para que nenhuma outra família passe por isso", destacou.



Na última quarta-feira (7), os familiares realizaram uma missa de sétimo dia em homenagem ao motorista, na Igreja Senhor do Bonfim, no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) iniciaram as diligências imediatamente e, com apoio de policiais da 63ª DP (Japeri) e da 55ª DP (Queimados), conseguiram identificar os envolvidos.



Contra o adulto, as equipes cumpriram um mandado de prisão por homicídio. Já os menores foram apreendidos por meio de mandados de busca e apreensão e de internação provisória expedidos pela Vara da Infância e Juventude. Um terceiro adolescente envolvido no crime ainda é procurado pela polícia.



As investigações também apontaram que o mesmo grupo esteve envolvido em outros roubos na região, praticados de maneira semelhante. A possível participação dos suspeitos nesses crimes será apurada em outros inquéritos que ainda estão em andamento.





