Grupo comprou gasolina em um posto de combustíveis para atear fogo no veículoDivulgação
Ainda conforme o apurado, após o roubo, os investigados esfaquearam o motorista diversas vezes para evitar uma possível responsabilização pelo crime. Na sequência, o grupo comprou gasolina, ateou fogo no corpo da vítima e, depois, o abandonou em uma área isolada de Japeri.
Nas redes sociais, parentes relataram que a violência sofrida pelo motorista ocorreu de forma tão grave que o velório precisou ser realizado com o caixão fechado. O sepultamento aconteceu no Cemitério de Japeri, no dia 30 de setembro.
"Gabriel foi vítima de um roubo que terminou da forma mais cruel possível. Segundo as informações que chegaram à nossa família, seis menores de idade participaram do roubo do veículo. Mas não bastou roubar. Tiraram a vida dele com uma crueldade tão grande que eu não consigo — e nem quero — descrever aqui. A violência foi tamanha que nossa família não teve sequer o direito de uma última despedida. O caixão precisou permanecer fechado", afirmou uma familiar.
Na última quarta-feira (7), os familiares realizaram uma missa de sétimo dia em homenagem ao motorista, na Igreja Senhor do Bonfim, no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri.
De acordo com a Polícia Civil, os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) iniciaram as diligências imediatamente e, com apoio de policiais da 63ª DP (Japeri) e da 55ª DP (Queimados), conseguiram identificar os envolvidos.
Contra o adulto, as equipes cumpriram um mandado de prisão por homicídio. Já os menores foram apreendidos por meio de mandados de busca e apreensão e de internação provisória expedidos pela Vara da Infância e Juventude. Um terceiro adolescente envolvido no crime ainda é procurado pela polícia.
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