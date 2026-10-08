Acidente de moto ocorreu na Rua Coronel Cabrita, em São Cristóvão, local onde colisões são recorrentes - Reginaldo Pimenta

Acidente de moto ocorreu na Rua Coronel Cabrita, em São Cristóvão, local onde colisões são recorrentes Reginaldo Pimenta

Publicado 08/10/2026 08:25

Um motociclista, de aproximadamente 25 anos, morreu, na madrugada desta quinta-feira (8), após colidir o veículo contra um muro na Rua Coronel Cabrita, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio . A vítima não teve a identidade revelada.

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Procurada, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para a ocorrência. No local, o corpo do motociclista foi encontrado, e uma segunda vítima acabou socorrida por uma ambulância particular e encaminhada a uma unidade de saúde da região. A reportagem tenta obter informações sobre o estado de saúde dela. LEIA MAIS! Rio amplia vacinação contra meningite para pessoas de até 24 anos Procurada, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para a ocorrência. No local, o corpo do motociclista foi encontrado, e uma segunda vítima acabou socorrida por uma ambulância particular e encaminhada a uma unidade de saúde da região. A reportagem tenta obter informações sobre o estado de saúde dela.

A reportagem do O DIA esteve no local e ouviu de um morador que a curva onde ocorreu o acidente costuma registrar colisões. Ele também relatou que cerca de três pessoas já perderam a vida.

Outra moradora também pontuou que o problema é frequente e que, há algum tempo, outro rapaz, que ela conhecia há anos, morreu no mesmo local.



Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Benfica foram acionados por volta das 2h10 desta quinta-feira. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima já morta.



A área está isolada para o trabalho da perícia, e a ocorrência acabou apresentada na 18ª Delegacia de Polícia.

Motociclista fica ferido após cair em bueiro sem tampa

Um motociclista, de 54 anos, caiu dentro de um bueiro sem tampa, na manhã desta terça-feira (6), na Rua Senador Bernardo Monteiro, em Benfica, Zona Norte do Rio. A vítima sofreu ferimentos leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A direção da unidade informa que o estado de saúde do paciente é estável.



Procurada, a Secretaria de Conservação (Seconserva) informou que uma equipe foi enviada ao local para providenciar o reparo necessário. A reportagem esteve no local por volta das 8h20 e encontrou os trabalhos de reparo em andamento.

Incêndio atinge imóvel comercial em São Cristóvão

Um incêndio atingiu um imóvel comercial na Rua Francisco Eugênio, número 90, na altura da Rua Senador Arolde de Oliveira, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, na última terça-feira (6).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Benfica foram acionados por volta das 10h20 para combater as chamas. As equipes foram mobilizadas para atender à ocorrência no estabelecimento comercial. Apesar do incêndio, não houve registro de feridos.