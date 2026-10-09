Sargento Luiz Paulo Costa da Silva não teve chance de defesa Reprodução
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O caso aconteceu em 16 de fevereiro de 2020. Luiz Paulo saía do trabalho quando teve o carro abordado por criminosos, que efetuaram vários disparos de fuzil, na Avenida Vereador Antonio Ferreira dos Santos, no bairro Braga, em Cabo Frio.
Além de Vitor, outras quatro pessoas foram denunciadas. De acordo com as investigações, eles são apontados como integrantes de uma associação criminosa que teria atuação no bairro Manoel Corrêa e ligação com a Penitenciária Gabriel Ferreira de Castilho, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.
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O Conselho de Jurados acolheu integralmente os pedidos da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e considerou que o homicídio foi praticado com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Os jurados também reconheceram que o crime foi praticado contra policial militar no exercício da função. Luiz Paulo Costa da Silva era lotado no 25º BPM (Cabo Frio) e estava na PM desde 2002.
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