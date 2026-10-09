Clemetina de Jesus é um ícone no mundo do samba - Reprodução

Clemetina de Jesus é um ícone no mundo do sambaReprodução

Publicado 09/10/2026 11:09

O Engenho Novo, na Zona Norte do Rio , ganha, neste sábado (10), um novo programa gratuito de lazer. Em sua estreia, o Cineclube do Cantinho - uma iniciativa com objetivo de promover cultura através do cinema e da música nacional - homenageará a sambista Clementina de Jesus, que foi uma ilustre moradora do bairro, com o documentário "Clementina".

A artista nasceu em 1901, na cidade de Valença, no Sul Fluminense, mas foi na capital do Estado do Rio que se envolveu com o mundo do samba. No entanto, o início na música começou tarde, quando tinha mais de 60 anos. Mesmo com a idade, lotou teatros e bares com sua voz icônica.

Casada com Albino Corrêa Bastos da Silva, o Pé Grande, Clementina morou na Rua Acaú, no Engenho Novo, na década de 1970. Ela morreu em julho de 1987, mas sua memória segue na cultura brasileira até os dias atuais.

Diante disso, o Cineclube do Cantinho exibirá o longa "Clementina" em sua estreia, na noite deste sábado (10). Após o filme, haverá um bate-papo com: Ana Rieper, cineasta e diretora do documentário; Mariana Marinho, produtora do filme; e com Pedro Rajão, responsável por diversos projetos culturais e educacionais.

O Dia das Crianças, na segunda-feira (12), também terá uma programação gratuita especial. A iniciativa é do produtor cultural e morador do bairro Yuri Chamusca, que enxerga no projeto uma forma de promover atividades audiovisuais.

"O Cineclube do Cantinho utiliza o cineclubismo como uma ação cultural, que tem por objetivo ocupar o espaço público com o lazer cultural, para descristalização do olhar e estimular o pensamento. É se divertir pensando!", disse.

A curadoria é voltada para o cinema brasileiro. A produção do projeto é feita pela Chamusca Produções, pela Associação de Moradores da Comunidade do Céu Azul e pela ajuda de voluntários.

Confira a programação

Sábado (10): Largo da Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Rua Monsenhor Amorim, s/nº, no Engenho Novo.

- 18h: "Clementina", de Ana Rieper, de 2019, com duração de 74 minutos. O documentário faz uma viagem através das músicas e da história de Clementina. Os sambas mais poéticos, o batuque cheio de balanço, os cantos religiosos que revelam uma comunicação forte com o mundo sagrado, vão nos levando para o profundo mundo de Quelé, como também era conhecida. Classificação: 10 anos.

- 19h30: Bate-papo sobre o filme com a participação de Pedro Rajão, Ana Rieper e Mariana Marinho.

- 20h10: Show com MC Leonel.

- 21h: Encerramento com set do DJ Hachid Mago.

Segunda-feira (12): Parquinho da Comunidade do Céu Azul, acesso pela Rua Souza Barros, no Engenho Novo.

- 16h: "O Menino e o Mundo", de Alê Abreu, de 2014, com duração de 79 minutos. O filme mostra um menino que, sofrendo com a falta do pai, deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação com técnicas artísticas que retratam as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança. Classificação: Livre.