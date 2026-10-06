Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) encontraram o trio no Jardim Oceânico - Reprodução

Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) encontraram o trio no Jardim OceânicoReprodução

Publicado 06/10/2026 08:02

Três homens foram presos em flagrante, na tarde desta segunda-feira (5), quando se planejavam para furtar um veículo, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Segundo as investigações, Iago da Cunha do Carmo, de 29 anos, Gabriel Goulart Alves, 22, e Allan Vinicius de Oliveira Jacarandá, 29, são integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de carros de luxo.

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As apurações da 16ª DP (Barra da Tijuca) identificaram que o grupo - ao qual os homens fariam parte - atua principalmente na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Sudoeste. Ainda houve registros de crimes cometidos na Zona Sul do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, os ladrões percorrem as ruas procurando automóveis de alto valor comercial e, após encontrarem o alvo, usam ferramentas e equipamentos eletrônicos para furtá-los. O delegado Neilson Nogueira, titular da 16ª DP, contou que, depois dos furtos, os veículos são levados para a comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, onde os autores recebem apoio de traficantes. A área é controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

"Eles costumam utilizar um equipamento semelhante a um scanner, ao qual conseguem dar partida no veículo e, dessa forma, concretizar a subtração. Depois dos furtos, esses veículos eram levados para o Complexo da Serrinha, no bairro de Madureira, onde contavam com apoio logístico e operacional de traficantes que exploram aquela localidade", disse.

Os principais alvos dos autores são pick-ups e SUVs. As investigações descobriram que, em 25 de setembro, houve um furto de uma SUV na Avenida Lúcio Costa, na Barra. Além do veículo, foram levados um celular, um notebook funcional do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e duas pistolas. Os ladrões receberam um pagamento de R$ 8 mil do traficante William Yvens da Silva, o Coelhão, pelo serviço.

Após trabalhos de inteligência com apoio de câmeras municipais, os agentes identificaram o veículo utilizado nesse furto. O automóvel é o mesmo usado por Gabriel, Iago e Allan no momento em que foram abordados, nesta segunda. A corporação informou que os dois últimos apareceram nas imagens do furto de setembro.

As apurações descobriram que o trio se preparava para um novo furto nesta segunda. Depois da captura, as equipes encontraram - no carro dos homens - ferramentas utilizadas para abrir veículos e um equipamento eletrônico empregado na programação de chaves veiculares e no acionamento da partida dos automóveis.



As investigações seguem para tentar identificar outros integrantes da quadrilha, bem como para estabelecer o vínculo desses indivíduos com diversos outros furtos na Barra da Tijuca.

Iago, Gabriel e Allan foram autuados em flagrante por associação criminosa. A reportagem ainda não localizou quem faz a defesa dos homens. O espaço está aberto para manifestação.