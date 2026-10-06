Criminoso baleado ficou caído na calçada - Reprodução/Rede Social

Criminoso baleado ficou caído na calçadaReprodução/Rede Social

Publicado 06/10/2026 07:29

Um criminoso foi baleado por policial militar de folga durante uma tentativa de assalto na Rua Luísa Barata, em Realengo, na Zona Oeste. Segundo a corporação, o agente do 14º BPM (Bangu) passava pelo local quando percebeu a ação.

Segundo informações preliminares, dois suspeitos, em uma motocicleta, abordaram a vítima. Durante a intervenção do policial, houve disparos e um dos homens acabou ferido, sendo encaminhado para uma unidade de saúde da região. Com ele, foi apreendida uma réplica de arma de fogo. Já o comparsa conseguiu fugir.

A ocorrência está a cargo da 33ªDP (Realengo).

Ataque a tiros em Caxias





Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam chamado para comparecer ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) enquanto realizavam patrulhamento. Na unidade, testemunhas relataram que dezenas de pessoas ocupavam a praça no momento em que os veículos surgiram na Rua Pacoti. Os criminosos portavam fuzis e pistolas e efetuaram diversos disparos. As vítimas e as testemunhas não souberam informar se havia um alvo específico. Oito pessoas, entre elas uma criança de 6 anos, foram atingidas durante um ataque a tiros na noite do último domingo (4), no bairro Jardim Anhangá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, homens armados desembarcaram de dois carros pretos e dispararam contra quem ocupava uma praça da região.Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam chamado para comparecer ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) enquanto realizavam patrulhamento. Na unidade, testemunhas relataram que dezenas de pessoas ocupavam a praça no momento em que os veículos surgiram na Rua Pacoti. Os criminosos portavam fuzis e pistolas e efetuaram diversos disparos. As vítimas e as testemunhas não souberam informar se havia um alvo específico.

Suspeito de matar comerciante é preso

Um homem foi preso na última sexta-feira (2) suspeito de matar a tiros o comerciante Severino José da Silva, de 75 anos, durante um assalto a um bar em Nova Cidade, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A captura de Felipe Pinto Athaydes, que tinha contra si um mandado de prisão temporária por latrocínio, foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (5).



O crime aconteceu na madrugada de 19 de setembro. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, divididos em duas motocicletas, percorriam ruas de São Gonçalo praticando roubos. Durante uma das ações, Severino tentou fechar a porta do bar ao perceber a aproximação do grupo e acabou atingido por um disparo.

As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) apontaram ainda que o mesmo grupo assaltou outro comércio da região poucos minutos antes do homicídio.



Agentes da especializada localizaram Felipe no bairro de Icaraí, em Niterói, após trabalho de monitoramento e informações de inteligência. A ação contou com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e do setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF).