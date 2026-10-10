Moto recuperada pelos policiais militares durante a açãoDivulgação
De acordo com o comando do 9º BPM (Rocha Miranda), os policiais foram abordados por um casal que relatou ter sido alvo de uma tentativa de roubo. Após receberem as informações sobre o caso, os agentes iniciaram buscas nas proximidades e interceptaram os dois suspeitos que circulavam pela região.
Ao perceber a aproximação da equipe, um dos homens escapou. O outro foi detido e encaminhado à 30ª DP (Marechal Hermes), responsável pela área. Na delegacia, os policiais constataram que a motocicleta utilizada pelos suspeitos era produto de roubo. O veículo foi levado para a unidade policial, junto com o material apreendido.
Não há informações sobre a identificação do segundo suspeito, que permanece foragido. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que poderá apurar a procedência das ferramentas encontradas e a possível ligação dos envolvidos com outros crimes patrimoniais na região.
Outros casos de violência no bairro
Em agosto, dois homens foram baleados durante uma tentativa de roubo de uma carga de cigarros no cruzamento das ruas Marina e Jubaí. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros após a aproximação dos agentes. Um dos suspeitos recebeu alta e foi encaminhado ao sistema prisional, enquanto o outro permaneceu internado sob custódia.
Em março, um assalto a um taxista na região ganhou repercussão após imagens de uma câmera instalada no veículo registrarem a abordagem. Dois adolescentes, que eram irmãos, participaram da ação. Um deles foi apreendido no dia seguinte ao crime, e o segundo acabou localizado por policiais civis dois dias depois.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.