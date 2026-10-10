Um homem morreu no local e foi encaminhado ao IML de Nova Iguaçu - Divulgação/ Redes Sociais

Um homem morreu no local e foi encaminhado ao IML de Nova Iguaçu Divulgação/ Redes Sociais

Publicado 10/10/2026 18:59 | Atualizado 10/10/2026 19:37

Um homem de 50 anos morreu e outras dez pessoas ficaram feridas em um engavetamento envolvendo um caminhão e quatro carros na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, neste sábado (10). A vítima fatal foi identificada como Glenio Justino Pereira Liger. Segundo a concessionária EcoRioMinas, os feridos sofreram lesões leves.



A colisão aconteceu no km 173 da BR-116, no sentido São Paulo, nas proximidades do Assaí Atacadista e após o Shopping Grande Rio. De acordo com a concessionária, o caminhão não conseguiu frear a tempo após uma redução na velocidade do fluxo e atingiu os automóveis que seguiam à frente.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 9h50 para atender à ocorrência. Glenio morreu no local, e o corpo seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. Um menino de 13 anos passou por atendimento médico e teve liberação ainda no local.



Segundo a EcoRioMinas, entre os dez feridos, todos com lesões leves e sem gravidade, três deram entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

O acidente provocou a interdição do acostamento e da faixa 2, com desvio do tráfego para a via marginal na altura do km 172. A concessionária informou que equipes removeram o caminhão e liberaram as faixas por volta das 14h40.

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a perícia foi acionada às 10h25 e concluída às 13h58, quando o corpo foi removido. A corporação também registrou a liberação da faixa da esquerda às 14h17 e informou que a pista teve o tráfego totalmente restabelecido às 16h.



O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). O motorista do caminhão realizou o teste de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de álcool. A perícia realizou os trabalhos no local, e a Polícia Civil segue com as diligências para apurar as circunstâncias do acidente.

Outro acidente deixa cinco mortos



Um segundo acidente registrado neste sábado (10) deixou cinco pessoas mortas e três feridas na BR-393, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. A colisão entre uma carreta carregada com pisos e quatro veículos de passeio aconteceu por volta das 5h40 no km 252 da rodovia, na altura do trevo de entrada da cidade.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os carros seguiam no sentido Volta Redonda, enquanto a carreta trafegava na direção contrária, rumo a Juiz de Fora. As cinco vítimas fatais estavam no mesmo automóvel. Segundo os bombeiros, os mortos são um homem adulto, três mulheres adultas e um menino de 13 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.



Entre os feridos, duas pessoas, sendo uma mulher e uma criança de 8 anos, foram levadas para o Hospital Maria de Nazaré, enquanto outra vítima recebeu atendimento na Santa Casa de Barra do Piraí.



O Corpo de Bombeiros atuou no resgate das pessoas que ficaram presas às ferragens. A ocorrência provocou a interdição total da pista nos dois sentidos.



O caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí). A perícia esteve no local e a Polícia Civil realiza diligências para apurar as causas do acidente e as circunstâncias das mortes.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Karilayn Areias