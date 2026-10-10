Um homem morreu no local e foi encaminhado ao IML de Nova Iguaçu Divulgação/ Redes Sociais
A colisão aconteceu no km 173 da BR-116, no sentido São Paulo, nas proximidades do Assaí Atacadista e após o Shopping Grande Rio. De acordo com a concessionária, o caminhão não conseguiu frear a tempo após uma redução na velocidade do fluxo e atingiu os automóveis que seguiam à frente.
Segundo a EcoRioMinas, entre os dez feridos, todos com lesões leves e sem gravidade, três deram entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu.
O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). O motorista do caminhão realizou o teste de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de álcool. A perícia realizou os trabalhos no local, e a Polícia Civil segue com as diligências para apurar as circunstâncias do acidente.
Outro acidente deixa cinco mortos
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os carros seguiam no sentido Volta Redonda, enquanto a carreta trafegava na direção contrária, rumo a Juiz de Fora. As cinco vítimas fatais estavam no mesmo automóvel. Segundo os bombeiros, os mortos são um homem adulto, três mulheres adultas e um menino de 13 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.
Entre os feridos, duas pessoas, sendo uma mulher e uma criança de 8 anos, foram levadas para o Hospital Maria de Nazaré, enquanto outra vítima recebeu atendimento na Santa Casa de Barra do Piraí.
O Corpo de Bombeiros atuou no resgate das pessoas que ficaram presas às ferragens. A ocorrência provocou a interdição total da pista nos dois sentidos.
O caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí). A perícia esteve no local e a Polícia Civil realiza diligências para apurar as causas do acidente e as circunstâncias das mortes.
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