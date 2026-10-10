O Trem do Corcovado é um lugar muito frequentado pelos turistas do RioDivulgação
“Mais que um trajeto turístico, somos a história viva da cidade e era primordial registrar tudo isso em livro, um item que era muito pedido pelos visitantes”, afirmou Marília. Ela também destacou a relação entre a ferrovia, a Floresta da Tijuca e o monumento do Cristo Redentor, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.
De trem a vapor à tecnologia atual
Inaugurado em 1884, durante o Segundo Reinado de Dom Pedro II, o Trem do Corcovado percorre 3,8 quilômetros por uma linha de cremalheira que atravessa o Parque Nacional da Tijuca até o topo do Corcovado. Ao longo de mais de um século, o sistema passou por mudanças tecnológicas, deixando para trás os antigos veículos movidos a vapor.
Atualmente, a operação conta com trens fabricados pela empresa suíça Stadler, com tecnologia voltada à eficiência energética e à redução dos impactos ambientais. A trajetória da ferrovia também se conecta à preservação da Floresta da Tijuca, patrimônio natural que integra o percurso até o monumento.
A proposta do livro é documentar essas transformações e reunir informações sobre o papel histórico, turístico e ambiental do trem. A publicação também atende a uma demanda de visitantes interessados em conhecer mais sobre a ferrovia para além do passeio.
Lançamento marcou aniversário da ferrovia
O lançamento ocorreu no Espaço Cultural Trem do Corcovado e integrou a programação comemorativa dos 142 anos do sistema ferroviário e dos 95 anos do Cristo Redentor. A agenda começou com uma apresentação da Banda da Guarda Municipal do Rio, seguida por uma missa em ação de graças celebrada pelo padre Omar e pelo tradicional corte do bolo.
Parte da renda arrecadada com as vendas realizadas no dia do lançamento foi destinada aos projetos sociais dos Amigos do Redentor, plataforma ligada ao Consórcio Cristo Sustentável, que reúne iniciativas sociais, culturais e ambientais.
O livro tem 208 páginas, é publicado pela Editora Trem do Corcovado e tem preço de R$ 180. A obra está disponível para venda na Livraria da Travessa. Mais informações podem ser consultadas no site oficial da ferrovia, em tremdocorcovado.rio.
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