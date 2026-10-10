O Trem do Corcovado é um lugar muito frequentado pelos turistas do Rio - Divulgação

O Trem do Corcovado é um lugar muito frequentado pelos turistas do RioDivulgação

Publicado 10/10/2026 21:55

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Presidente da empresa Trem do Corcovado desde 2000, Marília dedicou dois anos à pesquisa e à organização do material. O resultado foi uma obra bilíngue, com 208 páginas, capa dura e prefácio do reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar. O livro busca preservar a memória de um sistema ferroviário que atravessou diferentes períodos da história da cidade e se tornou parte da experiência turística e ambiental do Rio.



“Mais que um trajeto turístico, somos a história viva da cidade e era primordial registrar tudo isso em livro, um item que era muito pedido pelos visitantes”, afirmou Marília. Ela também destacou a relação entre a ferrovia, a Floresta da Tijuca e o monumento do Cristo Redentor, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.





De trem a vapor à tecnologia atual



Inaugurado em 1884, durante o Segundo Reinado de Dom Pedro II, o Trem do Corcovado percorre 3,8 quilômetros por uma linha de cremalheira que atravessa o Parque Nacional da Tijuca até o topo do Corcovado. Ao longo de mais de um século, o sistema passou por mudanças tecnológicas, deixando para trás os antigos veículos movidos a vapor.



Atualmente, a operação conta com trens fabricados pela empresa suíça Stadler, com tecnologia voltada à eficiência energética e à redução dos impactos ambientais. A trajetória da ferrovia também se conecta à preservação da Floresta da Tijuca, patrimônio natural que integra o percurso até o monumento.



A proposta do livro é documentar essas transformações e reunir informações sobre o papel histórico, turístico e ambiental do trem. A publicação também atende a uma demanda de visitantes interessados em conhecer mais sobre a ferrovia para além do passeio.





Lançamento marcou aniversário da ferrovia