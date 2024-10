Comemoração pelos 140 anos do Trem do Corcovado - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 09/10/2024 13:59 | Atualizado 09/10/2024 14:00

Rio - O Trem do Corcovado e a Estrada de Ferro celebram, nesta quarta-feira (9), 140 anos de existência. Em comemoração a data especial, foi realizada uma Missa Solene e uma homenagem na Câmara Municipal do Rio.



A estrada, primeira ferrovia eletrificada do Brasil, foi inaugurada por Dom Pedro II e é o principal meio de acesso ao Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro.

Organizada em parceria com a Sociedade Amigos da Rua da Carioca (Sarca), a festa de aniversário do Trem do Corcovado começou às 9h30, com apresentação da Banda da Guarda Municipal.Animado com as comemorações da data, o presidente do Trem do Corcovado, Sávio Neves, comemorou a chegada de muitos visitantes para a festa, que se estende até o próximo sábado, aniversário do Cristo Redentor."Estamos comemorando os 140 anos do Trem do Corcovado, uma dupla comemoração que começa hoje e termina no sábado, dia 12, com o aniversário do monumento do Cristo Redentor. Festa cheia, bolo, quebramos o cunho da medalha da casa da Casa da Moeda do Brasil, recebemos uma condecoração da Câmara dos Vereadores. Enfim, um dia de festa, muitos visitantes, turistas e autoridades para comemorar essa grande data, que já marca o início dos próximos dez anos para comemorar 150 anos", disse.Em seguida, foi celebrada uma Missa em Ação de Graças, presidida pelo reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, Padre Omar. Depois, foi realizada a solenidade de entrega do Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto ao Trem do Corcovado.A festa seguiu com parabéns para o Trem do Corcovado e distribuição de bolo para visitantes e turistas.De acordo com Neves, D. Pedro II teve a ideia de construir a estrada porque admirava a vista do alto do Rio, então capital federal.O primeiro trem, que era a vapor, foi considerado um milagre da engenharia por percorrer 3.829 metros de linha férrea num terreno bastante íngreme. Personalidades como Papa, reis, rainhas e presidentes já utilizaram o meio de transporte para chegar até o Redentor.Em 1884, coube a Dom Pedro II inaugurar a Estrada de Ferro do Corcovado, criando assim, o passeio sobre trilhos mais antigo do país. Inicialmente, o transporte era feito por tração a vapor. O sistema elétrico, pioneiro no Brasil, começou a funcionar em 1910. A terceira geração de trens, fabricados pela empresa SLM, da Suíça, chegou em 1979. E a quarta geração com trens mais modernos e sustentáveis entrou nos trilhos em outubro de 2019.