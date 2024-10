Material encontrado com os bandidos - Divulgação

Publicado 09/10/2024 19:33

Niterói - Agentes do 12º BPM (Niterói) prenderam na madrugada desta quarta-feira (9) dois homens suspeitos de roubar uma moto na Rua Lopes Trovão, no bairro Icaraí, em Niterói, Região Metropolitana.

Durante um patrulhamento de rotina, os PMs foram informados por um motociclista sobre a presença da dupla, que já havia roubado uma vítima no último sábado (5), na mesma região.



Ao chegarem ao local indicado, os agentes conseguiram localizar e abordar os bandidos, com base nas descrições fornecidas pela testemunha. Com eles, foram apreendidos um casaco com capuz, utilizado no roubo ocorrido no fim de semana, e duas réplicas de pistola.



A equipe encaminhou os dois e os materiais apreendidos à 77ª DP (Icaraí) para registro. Logo depois, a vítima do roubo chegou à delegacia, reconhecendo os suspeitos como autores do crime. Os criminosos foram autuados pelo crime de roubo.

A motocicleta da vítima ainda não foi recuperada.