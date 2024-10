General não viu problemas concretos nos informes apresentados sobre Barbosa - Divulgação/Assembleia Legislativa de Santa Catarina

Publicado 09/10/2024 18:42 | Atualizado 09/10/2024 22:07

Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), o general do Exército Richard Nunes, ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro durante a intervenção federal de 2018, afirmou que não sofreu interferência na escolha do delegado Rivaldo Barbosa como Chefe de Polícia Civil na época. Barbosa é um dos réus no processo que investiga os possíveis mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Além de Barbosa, também são réus no caso Domingos Brazão, conselheiro do TCE; Chiquinho Brazão, deputado federal; Ronald Alves Pereira, major da PM; e Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe.

"Não houve nenhuma ingerência na escolha, a decisão foi tomada por mim", disse Richard. Ele explicou que, apesar de a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança ter contraindicado Barbosa para o cargo, não viu problemas concretos nos informes apresentados.

"Não vi naqueles informes algo de concreto, mas era algo que tinha que observar. Caso houvesse algo, eu mudaria. Isso não ocorreu", afirmou. O documento apontava que Rivaldo poderia usar o cargo para obter vantagens, mas, segundo o general, tratava-se de questões de moralidade, não de crime.