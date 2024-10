Os policiais militares levaram o material apreendido para a delegacia de Inhaúma - Reprodução

Publicado 09/10/2024 18:55

Rio – Três suspeitos foram presos, na tarde desta quarta-feira (9), na Rua Carmem Cinira, no bairro de Inhaúma, Zona Norte do Rio de Janeiro. Além das capturas, os policiais do 3º BPM (Méier) também apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e drogas.

A Polícia Militar informou que registrou a ocorrência na 44ª DP (Inhaúma), para onde enviou o material entorpecente para contabilização. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a quantidade de drogas. O espaço segue aberto.