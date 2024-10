Movimentação na Praia da Barra da Tijuca, nesta quarta-feira (09). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 09/10/2024 17:48 | Atualizado 09/10/2024 18:08

Rio - O tempo fresco segue predominando na cidade do Rio e há previsão de chuva fraca nos próximos dias. Na quinta-feira (10), o clima permanecerá instável na cidade, com predomínio de céu encoberto e previsão de precipitação leve a moderada a qualquer momento do dia.

Os ventos estarão razoáveis a fortes. As temperaturas estarão amenas, com os termômetros não ultrapassando os 23ºC e mínima de 18ºC.



De acordo com o Sistema de Alerta Rio, na sexta-feira (11), haverá chuvas leves a moderadas isoladas a qualquer hora, com possibilidade de pancadas a partir do final da tarde, que podem ser acompanhadas de raios. Os ventos estarão de intensidade moderada a forte. A máxima prevista é de 26ºC e a mínima, de 17ºC.



Já no sábado (12) e no domingo (13) a temperatura continuará estável, com expectativa de chuvas fracas a moderadas isoladas até o período da tarde, podendo ocorrer pancadas durante a madrugada. Os ventos estarão moderados a fortes. A máxima esperada é de 26ºC, enquanto a mínima ficará em 17ºC.