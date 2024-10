Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimFoto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Publicado 09/10/2024 17:19 | Atualizado 09/10/2024 17:35

Duque de Caxias - Dois reféns foram resgatados e uma carga de produtos descartáveis avaliada em R$ 30 mil foi recuperada, na manhã desta quarta-feira (9), por policiais da 67ª DP (Guapimirim). Os agentes rodavam pela Estrada de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando suspeitaram de homens em três motocicletas seguindo um caminhão.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos aceleraram tão logo notaram a aproximação da equipe policial – que estava na via em diligências a fim de reprimir roubos na vizinha Guapimirim. Durante a perseguição, que teria se prolongado por cerca de oito quilômetros, um dos homens pulou da cabine do caminhão e fugiu em direção a uma mata – os comparsas também escaparam.

Ao saltar do caminhão, o indivíduo deixou cair uma pistola e jammer, dispositivo usado para bloquear o sinal GPS de caminhões. Em seguida, os policiais resgataram motorista e ajudante, que informaram terem sido abordados na saída da empresa, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A recuperação da carga fez parte da segunda fase da "Operação Torniquete", cujo objetivo é reprimir roubos, furtos de veículos e de cargas e, consequentemente, reduzir os índices de criminalidade no estado. Desde o início desta etapa, mais de 70 criminosos já foram capturados.