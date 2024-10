Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta quarta-feira (9), um idoso de 75 anos acusado de importunar sexualmente duas mulheres dentro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, na altura da praça do pedágio, em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com a corporação, por volta das 8h, o ônibus parou em uma blitz e, no local, os passageiros denunciaram que um homem estava assediando duas mulheres.

As vítimas, de 28 e 54 anos, relataram que o suspeito passou a mão diversas vezes no corpo delas e tentou segurar uma das mulheres. Segundo a PRF, elas estavam visivelmente muito abaladas e precisaram receber atendimento médico da equipe da concessionária EcoPonte.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

Preso em flagrante por se masturbar em frente a estudantes

Um homem foi preso, nesta terça-feira (9), no momento em que se masturbava na frente de estudantes no Jardim Botânico, na Zona Sul . De acordo com a polícia, Lukas Leonardo Amaral Braga da Silva estava dentro do parque e observava os alunos de mestrado. Agentes da 15ª DP (Gávea) realizaram a prisão em flagrante.