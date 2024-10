Homem estava dentro do parque e observava os alunos de mestrado - Divulgação

Publicado 09/10/2024 07:45

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (9), no momento em que se masturbava na frente de estudantes no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.



De acordo com a polícia, Lukas Leonardo Amaral Braga da Silva estava dentro do parque e observava os alunos de mestrado. Agentes da 15ª DP (Gávea) realizaram a prisão em flagrante.

Em sede policial, o rapaz disse que já havia sido preso na Irlanda pelo mesmo crime. Segundo a Civil, ele foi detido por importunação sexual.



Após as formalidades legais, Lukas foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.