Viaturas da Polícia Militar reforçaram policiamento em Bangu - Reprodução / Redes Sociais

Viaturas da Polícia Militar reforçaram policiamento em BanguReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/10/2024 20:16

Rio - A Polícia Militar reforçou o policiamento, nesta quarta-feira (9), na região do Jardim Bangu, na Zona Oeste, para evitar confrontos entre facções rivais. Na última segunda-feira (7), integrantes do Comando Vermelho (CV) foram presos na região.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram PMs andando armados na localidade conhecida Conjunto das Garças. Veículos do Exército também foram vistos, mas a Força Armada explicou que não participou de operação na região, apenas estava em deslocamento para o Campo de Instrução de Gericinó.

A PM destacou que não houve prisões nem apreensões na ação desta quarta.

Presos com roupas camufladas

Nesta segunda-feira (7), equipes do 14ª BPM (Bangu) prenderam cinco criminosos na Rua Roque Barbosa, em Bangu. Quatro deles usavam roupas camufladas.

Segundo a PM, o bando faz parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que vem tentando invadir e estabelecer o domínio territorial na comunidade do Catiri, também na Zona Oeste, dominada pela milícia.

De acordo com a corporação, os homens foram localizados dentro de um carro. Dos presos, três já possuíam passagem por roubo. Com eles, foram apreendidos dois fuzis, uma pistola e um revólver, além do veículo. A ocorrência foi apresentada na 34ª DP (Bangu).