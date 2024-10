Bandidos vestidos com roupas camufladas são presos em Bangu - Divulgação

Publicado 08/10/2024 06:54

Rio - A Polícia Militar prendeu cinco criminosos na Rua Roque Barbosa, em Bangu, na Zona Oeste, na noite desta segunda-feira (7). Na ação, quatro deles estavam de roupas camufladas.

O bando faz parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que vem tentando invadir e estabelecer o domínio territorial na comunidade do Catiri, também na Zona Oeste, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).



Em imagens que circulam nas redes sociais, um dos bandidos aparece armado de fuzil ao lado dos comparsas. "No Morro do Catiri os cria tá na pista, aqui milícia nada”, disse.



Segundo a corporação, equipes do 14º BPM (Bangu) localizaram os traficantes dentro de um carro. Dos presos, três já possuíam passagem por roubo. Com eles, foram apreendidos dois fuzis, uma pistola e um revólver, além do veículo. A ocorrência foi apresentada na 34ª DP (Bangu).