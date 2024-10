Como parte da ação social da instituição em comemoração ao Dia das Crianças, a ANB solicita o a doação de um brinquedo como ingresso para o evento - Divulgação

Rio - Promover a conexão entre setores público e privado , debater propostas para o desenvolvimento econômico e fomentar parcerias estratégicas visando ao fortalecimento da economia fluminense são alguns dos objetivos do próximo Fórum Empresarial de Desenvolvimento Econômico e Social. Organizado pela Associação de Negócios do Brasil (ANB) , o evento reunirá empresários, autoridades e lideranças no próximo dia 11 de outubro, na sede do Sebrae, no Centro do Rio.



“Estreitar o diálogo entre a iniciativa privada e a pública é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que possam impulsionar o crescimento econômico do nosso estado, assim como propostas para melhorar o ambiente de negócios, além, claro, de contribuir para o desenvolvimento sustentável da economia fluminense", explica Raphael Leandro, presidente da ANB e secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio de Miguel Pereira.

Para debater o tema, programação do evento contará com a participação do prefeito de Miguel Pereira , André Português; do desembargador do TJRJ, Werson Rêgo; do comandante da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes; da secretária de Estado e Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços,

Fernanda Curdi; dos promotores do MP-RJ, Guilherme Pena; e do especialista em licitações, Francisco Saint Clair.



