Praia de Grumari foi premiada com selo Bandeira Azul pela primeira vezWilton Junior / Estadão Conteúdo

Publicado 09/10/2024 09:04 | Atualizado 09/10/2024 09:06

Rio - Doze praias do Estado do Rio foram premiadas com o selo Bandeira Azul para a temporada 2024/2025. Dentre essas, três receberam pela primeira vez: as praias de Tucuns, em Búzios; Grumari, na cidade do Rio; e a praia lagunar Caiçara, em Arraial do Cabo. Os resultados foram divulgados na segunda-feira (7).

A Bandeira Azul avalia critérios rigorosos que incluem qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística.

Além disso, as marinas Costabella e Iate Clube de Santos, ambas em Angra dos Reis, na Região dos Lagos, também foram premiadas.

Com o número expressivo de aprovações, o Rio de Janeiro se tornou o segundo estado com mais praias com o selo, ficando atrás de Santa Catarina, no Sul do Brasil.

A reunião do Júri Internacional, responsável por avaliar o cumprimento dos critérios, ocorreu em setembro. O país somatizou a aprovação de 49 locais — 38 praias e 11 marinas — para a temporada 2024/2025, consolidando-se como líder sul-americano em certificações ambientais para destinos costeiros.

A cerimônia nacional de entrega da Bandeira Azul será realizada no dia 1º de novembro, em Salvador, Bahia.

Os locais aprovados seguem rigorosos critérios, que devem ser mantidos e comprovados anualmente. Ao receber o selo, praias e marinas asseguram não apenas a preservação dos ecossistemas, mas também um ambiente seguro e organizado para seus visitantes.

Praia de Grumari

Na cidade do Rio, a nova premiada foi a Praia de Grumari. Localizada entre o maciço da Pedra Branca, a praia faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) de Grumari.

Praia lagunar

Em Arraial do Cabo, a pouco conhecida Praia do Caiçara é uma praia da Lagoa de Araruama, a maior laguna hipersalina em estado permanente do mundo.

Praia de Tucuns

Também na Região dos Lagos, a Praia de Tucuns, em Búzios, foi outra a receber pela primeira vez o prêmio. O local é conhecido na região pelas dunas e restingas ainda preservadas.