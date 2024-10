Praias de Búzios pelo terceiro ano consecutivo têm aprovação do Júri Internacional do Programa Bandeira Azul para a temporada 2024/2025 - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/10/2024 19:42

Búzios - Pelo terceiro ano consecutivo, Búzios conquista mais praias na premiação do Programa Bandeira Azul, selo de qualidade ambiental mais renomado na área e mundialmente conhecido. Nesta segunda-feira (07), o Júri Internacional do Programa Bandeira Azul aprovou mais uma praia para a primeira temporada de 2024/2025: a praia de Tucuns. Também foram renovadas as certificações das praias do Forno e Azeda/Azedinha. Com isso, o município conquista três (03) praias premiadas.

A Bandeira Azul é a premiação mais renomada nas áreas costeiras do mundo e avalia critérios rigorosos, que incluem qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística. O reconhecimento internacional reforça o papel da cidade como uma referência em sustentabilidade e turismo responsável, ao mesmo tempo que promove suas belezas naturais para um público cada vez mais consciente.

Segundo o secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, Búzios possui tendência turística internacional, sendo o quinto destino turístico mais procurado do Brasil: “Agora temos três praias aprovadas pelo Programa Bandeira Azul: Forno, Azeda/Azedinha e Tucuns. O programa tem fortalecido cada vez mais a cidade nesse quesito da vocação turística internacional. As praias Bandeira Azul alavancam muito mais ainda essa visitação do turismo europeu, que tem como cultura visitar lugares no mundo com praias Bandeira Azul. Isso reafirma o nosso comprometimento com a questão da qualidade ambiental das nossas praias, da segurança (Guarda-vidas) e da educação ambiental. Nossa gestão tem trabalhado com firmeza nessa proposta ambiental para o município, trazendo não apenas a questão da sustentabilidade, mas também promovendo a questão econômica, agregando qualidade ao turista, emprego e renda a partir das oportunidades que o turismo pode oferecer para a cidade. Estamos analisando mais duas praias e, provavelmente, Búzios será a cidade do Brasil, e não apenas do Rio de Janeiro, com mais praias Bandeira Azul nos próximos anos”.

Os locais aprovados seguem critérios que devem ser mantidos e comprovados anualmente. Ao receber o selo, praias e marinas asseguram não apenas a preservação dos ecossistemas, mas também um ambiente seguro e organizado para seus visitantes. A cerimônia nacional de entrega da Bandeira Azul será realizada no dia 1º de novembro, em Salvador, Bahia.

Neste ano, o Júri Internacional do Programa Bandeira Azul contou com a participação de organizações internacionais renomadas, como a FEE – Foundation for Environmental Education; IUCN – International Union for Conservation of Nature; UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; EUCC – European Union for Coastal Conservation; European Environment Agency; UNEP – United Nations Environment Program; WTO – World Tourism Organization; WHO – World Health Organization; ILS – International Life Saving Association; ICOMIA – International Council of Marine Industry Association; ENAT – European Network for Accessible Tourism; e WCA – World Cetacean Alliance.