Secretaria de Saúde realiza Dia D nas Unidades Básicas de Saúde durante o Outubro RosaPrefeitura de Búzios

Publicado 08/10/2024 19:42

Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde de Búzios promove, ao longo do mês de outubro, o Dia D nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) como parte da programação do Outubro Rosa. O objetivo da ação é reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher, oferecendo atendimentos especializados em diversas UBS da cidade.

A primeira ação será realizada nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, na UBS de Cem Braças, localizada na Rua Progresso, nº 140. O horário de funcionamento será das 8h às 17h. Durante o Dia D, serão realizadas conversas educativas com os pacientes sobre a importância da prevenção, além de exames de rotina e coletas de preventivo, com o apoio de enfermeiras e médicos que estarão à disposição para atendimento e solicitação de exames.

Confira o cronograma completo dos Dias D em outras UBS:

• UBS Cem Braças: 09/10

• UBS Geribá: 15/10

• UBS São José: 16/10

• UBS Brava: 17/10

• UBS Ferradura: 21/10

• UBS Arpoador: 22/10

• UBS Elesbão: 23/10

• UBS Baía Formosa: 25/10

• UBS José Gonçalves: 29/10

• UBS Olavo da Costa: 30/10

• UBS Capão: 31/10

O coordenador da Atenção Primária de Saúde, Dr. Antonio Pedro, ressalta a importância dessa mobilização: “O Dia D é uma excelente oportunidade para sensibilizar as mulheres sobre a necessidade de manter seus exames em dia. Queremos reforçar a importância da prevenção para evitar diagnósticos tardios.”

O secretário de Saúde, Leonidas Heringer, destaca o compromisso do município em cuidar da saúde feminina: “Essa ação é essencial para garantir que as mulheres de Búzios tenham acesso a cuidados preventivos de forma acessível e eficaz. Estamos reforçando o acolhimento e a conscientização sobre o câncer de mama e outras questões de saúde da mulher.”

A programação do Outubro Rosa segue em diversas unidades, garantindo que todas as mulheres tenham a oportunidade de participar das ações e cuidar da sua saúde.