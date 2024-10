Primeira academia climatizada em Búzios está sendo construída na Praça Zé Paraíba no bairro Cem Braças - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/10/2024 19:43

Búzios - O bairro Cem Braças, em Búzios, abrigará a primeira academia climatizada do município. As obras de revitalização do espaço ganham novos contornos com a construção da estrutura de vedação e alvenarias já concluídas. Esta semana, a equipe responsável pelo projeto iniciou o madeiramento do telhado. A previsão é que a cobertura de telhas comece na próxima semana.

A revitalização da praça está quase completa. Os canteiros estão definidos e a pavimentação já foi finalizada. A última etapa envolve a construção de uma nova rua que cortará a praça, conectando o comércio local de maneira mais eficiente. Com esses avanços, a expectativa dos moradores é alta.

O local está sendo ampliado, além da academia climatizada e reforma das quadras esportivas, o novo espaço receberá atividades culturais. Essa ação faz parte dos investimentos da administração municipal para garantir à população buziana mais lazer, bem-estar e opções de atividades ao ar livre.