Praia do Sossego: premiada novamente com a Bandeira Azul - Leonardo Simplício

Praia do Sossego: premiada novamente com a Bandeira AzulLeonardo Simplício

Publicado 08/10/2024 16:00

Niterói - A Praia do Sossego, na Região Oceânica, foi premiada pela quarta vez consecutiva com o selo Bandeira Azul, uma das maiores honrarias internacionais voltadas à gestão ambiental de praias, marinas e embarcações de turismo. A premiação será entregue à Prefeitura de Niterói no dia 1º de novembro, durante cerimônia em Salvador, Bahia.



O selo Bandeira Azul é reconhecido mundialmente e faz parte de um programa credenciado pelas Nações Unidas (ONU) e pela Unesco. Ele destaca locais que se sobressaem em iniciativas de preservação ambiental e gestão sustentável. A Praia do Sossego já havia sido premiada nas três últimas edições em que foi indicada.



Neste ano, 56 praias de todo o Brasil participaram da avaliação, e 38 foram aprovadas para concorrer ao selo, além de 11 marinas. As recomendações bbrasileiras foram ubmetidas ao júri internacional, que aprovou a praia do Sossego para receber a certificação.



Educação ambiental e melhorias estruturais - Além do reconhecimento internacional, a Praia do Sossego tem sido foco de diversos investimentos da Prefeitura de Niterói em infraestrutura e sustentabilidade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade realiza, no local, projetos de educação ambiental para conscientizar a população e promover o uso sustentável da área para lazer e turismo.



A praia passou por melhorias que incluem a instalação de duchas, banheiros e lava-pés, além de intervenções voltadas à acessibilidade e à preservação ambiental. Foram construídas uma escada de pedra (bioconstrução) com guarda-corpo e áreas de descanso, mirantes acessíveis a cadeirantes e um sistema de infraestrutura verde com jardins de chuva, voltados ao manejo das águas pluviais.



Avaliação e seleção

O Júri Nacional do Programa Bandeira Azul Brasil é composto por representantes de órgãos como o Ministério do Turismo (MTur), Ministério do Meio Ambiente (MMA), EMBRATUR, Secretaria do Patrimônio da União (SPU), entre outros. Essas instituições se reúnem anualmente para avaliar os candidatos e verificar o cumprimento dos rigorosos critérios do programa. Após a avaliação nacional, as praias e marinas aprovadas são submetidas ao Júri Internacional.



A Prefeitura de Niterói segue comprometida com a preservação ambiental e a promoção do turismo sustentável, garantindo que a Praia do Sossego continue a ser um exemplo de equilíbrio entre desenvolvimento e respeito à natureza.