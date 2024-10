"Essa é a primeira eleição que eu perco na urna, porque, com todo respeito, sou boa de voto, mas essa foi a campanha mais linda que a nossa Niterói já viu", disse Talíria - Divulgação

Publicado 07/10/2024 15:53

Niterói - As pesquisas consolidaram o cenário das eleições em Niterói. A cidade vai ter dois turnos e a deputada federal Talíria Petrone (PSOL), que disputou o pleito, vai apoiar o candidato Rodrigo Neves (PDT) e a democracia para derrotar o fascismo e o atraso nas urnas no próximo dia 27.



“Sou uma mulher muito verdadeira. Faço política de verdade. E quando eu estou triste, eu estou triste. Mas a nossa tristeza também é motor para o futuro. A nossa trajetória política sempre foi de compromisso com a democracia. E, neste momento, eu também estarei ao lado da democracia. E, em Niterói, estar ao lado da democracia é derrotar Carlos Jordy no segundo turno. Não tenho nenhum problema de dizer que vou votar em Rodrigo Neves. Não é sobre o voto 12. Não é sobre Rodrigo Neves. É sobre Carlos Jordy. Não sou política de duas palavras nem duas caras. A cidade vai mal e é por isso que essa eleição terá dois turnos. Mas nós também não vamos aceitar o retrocesso”, garantiu Talíria Petrone.



Niterói foi a única cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro a dar a vitória para Lula nos dois turnos da eleição de 2022. Para a parlamentar, votar 12 é votar contra o retrocesso.



“Nós temos três semanas para dizer não ao fascimo, e sim à democracia. Para dizer não ao atraso, e sim à democracia. Para dizer não a quem ataca o SUS, e sim à democracia.



A cidade vai desmascarar o lobo em pele de cordeiro. É Niterói que vai desmascarar Carlos Jordy que, em Brasília, votou contra o Bolsa Família. E o partido dele aqui em Niterói votou contra a Moeda Arariboia. Vamos trabalhar muito para consolidar o que as pesquisas diziam: Carlos Jordy perde em todos os cenários. Mesmo aqueles que não gostam de Rodrigo Neves, porque sabem que a gestão vai mal, vão votar 12 para derrotar quem não gosta de vacina, não gosta de universidade pública e de servidor público”.



Ao lado do deputado estadual Flavio Serafini, dos vereadores Paulo Eduardo Gomes e Tulio Motta, e das presidentas municipais do PSOL e do PSB, Carol Leite e Nadine Borges, respectivamente, a parlamentar agradeceu o apoio da coligação “Niterói da Esperança” (PSOL, Rede Sustentabilidade, PSB, PCB e UP), do Movimento 13 de Março (liderado pelo advogado e petista Luciano Tolla), e de todos que participaram da campanha. Apesar do apoio a Rodrigo Neves, a psolista assegura que daqui a quatro anos irá novamente disputar o governo da cidade.



“Estou muito segura e tranquila que sempre estivemos do lado certo da história e de que agora nós também estaremos do lado certo da história. Eu também estou muito segura de que a nossa candidatura apresentou uma esperança de futuro para a nossa cidade. E de que a nossa cidade terá daqui a quatro anos terá a sua primeira mulher prefeita”.



Apoiadores

Ao longo de sua campanha, Talíria Petrone teve apoio de grandes referências culturais do país, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gregório Duvivier, Camila Pitanga, Letícia Colin, Elisa Lucinda, Elizabeth Savala, Paula Burlamaqui, Bruna Mascarenhas, Edu Krieger e Natalia Voss, Maria Gadú e Frei Betto. “Nós somos vitoriosos. Essa é a primeira eleição que eu perco na urna, porque, com todo respeito, sou boa de voto, mas essa foi a campanha mais linda que a nossa Niterói já viu. Foi a mais apaixonante que a nossa cidade já viu. Em cada canto, fui abraçada. Esse sentimento de amor a Niterói vai daqui a quatro anos eleger a primeira prefeita da cidade. Obrigada a cada um e a cada uma que acreditou nesta candidatura, que eu ainda acredito ser o futuro da nossa cidade.

A vitória pode até demorar um pouco, mas ela virá. Vamos seguir na rua. Vamos seguir organizados. Vamos seguir apaixonados pela nossa cidade. Vamos derrotar o atraso. E, nos próximos quatro anos, vamos construir o futuro que cada um de Niterói merece”, afirmou Talíria Petrone.



A deputada federal do PSOL também foi apoiada oficialmente pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, pela ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, além do ex-prefeito de Nova York Bill de Blasio, do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, e do senador Fabiano Contarato.



O presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, João Paulo, diretor nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e a jurista e advogada Carol Proner também estiveram ao lado da parlamentar.



Futuro



Além de apoiar a candidatura de Rodrigo Neves, Talíria Petrone agora continua com seu trabalho em Brasília. A psolista, que já enviou mais de R$ 46 milhões em emendas para Niterói, promete seguir cuidando da cidade como deputada federal.



“Eu nasci, cresci e é aqui nessa cidade que eu crio meus filhos. E meu compromisso é trabalhar para Niterói andar para frente. Vou trabalhar para que nenhuma pessoa more na beira de um esgoto. Vou trabalhar para que ninguém viva com R$ 218 por mês como vive ¼ da nossa população. Vou trabalhar para que o médico de família chegue a 100% dos niteroienses e para que nenhuma criança esteja fora da escola. Para que o ônibus não seja o mais caro do Brasil e a Moeda Arariboia chegue a mais famílias. Eu sei que daqui a quatro anos a gente vai disputar essa cidade de novo, porque vamos seguir disputando por ela em 2028”, avisa a parlamentar.



Antes de retornar para o Congresso Nacional, Talíria Petrone, que teve pouco contato com os filhos durante os 51 dias de campanha, vai aproveitar a família. “Agora vou aproveitar meus filhos. Foi muito difícil ficar sem meus filhos nesses últimos meses. Eu vou abraçar a Moana e o Kalu. Vou curtir eles. Mas peço que se comprometam na próxima semana com a democracia”.