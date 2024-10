Niterói: os estudantes puderam dar exemplos de materiais que podem ser reutilizados, como papelão, caixas de leite, copos de requeijão e frascos de remédios vazios - Divulgação

Publicado 07/10/2024 10:19

Niterói - Diz o ditado que "é de pequeno que se aprende". Neste caso, o aprendizado aconteceu esta semana com as crianças do terceiro ano do ensino fundamental da UMEI Jacy Pacheco, no Buraco do Boi, em Niterói. Desta vez, porém, quem ensinou foram os estudantes. Trata-se de um projeto desenvolvido pelas professoras em parceria com a equipe da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), responsável pelo Ponto de Entrega Sustentável (PES) e pelo Departamento de Educação Ambiental da Clin. Durante a atividade, os pequenos percorreram a comunidade para conscientizar comerciantes e moradores sobre a importância da reciclagem e da separação correta dos resíduos.



Antes da caminhada consciente, que aconteceu pela primeira vez, os estudantes visitaram o PES localizado em frente à escola, e falaram em coro sobre a relevância dos 5 Rs: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Em seguida, conversaram com as pessoas para incentivar a adesão ao programa. A iniciativa partiu das crianças, após uma palestra que as capacitou a se tornarem multiplicadoras de conhecimento.



Os estudantes também puderam explicar para os moradores do bairro exemplos de materiais que podem ser reutilizados, como papelão, caixas de leite, copos de requeijão e frascos de remédios vazios. Os cacos de vidro, por exemplo, podem ser deixados no PES, onde há um local adequado para o descarte. Em casa, recomenda-se cortar uma garrafa PET, colocar os cacos dentro, fechar com a outra parte, lacrando-a e identificando-a para evitar acidentes.

Os alunos também foram, acompanhados pelos professores e pela equipe da Clin, até os Moloks - grandes recipientes desenvolvidos para o armazenamento e coleta mais eficiente de todos os tipos de resíduos - existentes na região. Falaram sobre a importância desses contêineres e a separação por cores: o marrom é destinado aos orgânicos e o azul, aos recicláveis.



O início deste processo se deu com o estudo do livro didático de geografia “A Ação Humana sobre a Paisagem”, cujo objetivo é promover a compreensão do estudante sobre o impacto humano na natureza. A visita ao Ponto de Coleta da Clin visa estimular os alunos a compreenderem a importância da coleta seletiva para a sociedade. É importante ressaltar que a cada ano, a Clin, que tem a política ambiental como prioridade, aumenta o investimento em projetos sustentáveis e a quantidade de resíduos recicláveis recolhidos.