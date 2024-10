Axel Grael: prefeito fez vistoria em obras de recuperação do Canal de Itaipu - Bruno Eduardo Alves

Axel Grael: prefeito fez vistoria em obras de recuperação do Canal de ItaipuBruno Eduardo Alves

Publicado 07/10/2024 10:11

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou, nesta sexta-feira (04), obras na Região Oceânica da cidade. Acompanhado do secretário municipal de Obras, Vicente Temperini, o prefeito acompanhou o trabalho de reconstrução e desassoreamento do canal que faz a ligação da Lagoa de Itaipu com o mar.

O município está investindo R$ 44 milhões na recuperação do canal, uma obra que deveria ser executada pelo governo do estado. A Prefeitura de Niterói assumiu o serviço, que faz parte da recuperação do sistema lagunar da Região Oceânica, com o objetivo de resolver definitivamente um passivo ambiental.

A Prefeitura recebeu uma licença do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e iniciou a retirada de pedras para a reconstrução dos guias correntes (molhes) que existem ao longo do Canal de Itaipu. Em uma etapa seguinte, o canal será desassoreado e desobstruído integralmente, consolidando a ligação natural da Lagoa de Itaipu com o mar. O término da obra no Canal de Itaipu está previsto para daqui a 15 meses.

O prefeito Axel Grael também vistoriou as obras de urbanização e infraestrutura que foram concluídas no Jardim Imbuí pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). O prefeito percorreu as 15 ruas do bairro que receberam drenagem e pavimentação com asfalto, calçadas e meios-fios. O investimento da Prefeitura na urbanização do Jardim Imbuí foi de R$ 13,6 milhões.