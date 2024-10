Rodrigo Neves: agradecendo a expressiva votação, a maior que já teve, e se preparando para o segundo turno - Divulgação

Publicado 07/10/2024 09:41

Niterói - Com uma votação histórica, o candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves e a vice Isabel Swan foram até a São Domingos, na Praça da Cantareira, na noite deste domingo (06), agradecer os mais de 136 mil votos dos niteroienses que deram a ampla vitória a candidatura trabalhista na dianteira no segundo turno das eleições municipais. Muitos vereadores eleitos estiveram presentes, além de lideranças comunitárias e políticas, como os deputados Vítor Júnior, Verônica Lima e o ex-deputado Felipe Peixoto. Centenas de eleitores o aguardavam para a comemoração.

“Eu não poderia deixar de vir aqui agradecer a cada um e a cada uma de vocês pela energia e dedicação nessas semana e porque eu tive a maior votação das três eleições que eu disputei para prefeito de nossa cidade. Quero dizer a vocês que vencemos em todas as regiões da cidade. Na Zona Norte, Zona Sul, Região Oceânica, Região Leste, Pendotiba e Largo da Batalha. Vocês estão vendo que eu estou sem voz. Mas eu quero dizer para vocês que a deputada Talíria fez um ato há pouco aqui e já anunciou, independentemente da posição do seu partido, que vai votar no 12 no segundo turno”, disse Rodrigo, já quase sem voz.

Rodrigo lembrou ter feito uma campanha propositiva, apresentando as realizações de seus dois mandatos e propostas para um novo ciclo em Niterói. O trabalhista afirmou que a segunda etapa da disputa eleitoral vai ajudar a fortalecer ainda mais a união de Niterói e as forças democráticas da cidade.

“Na minha vida, como na vida de vocês, nada foi fácil. E a gente tem que entender os desígnios de Deus. Na verdade, às vezes tem uma coisa que acontece, que a gente imagina que não é boa, mas no final das contas, a gente tem certeza que veio para algo melhor. E eu tenho certeza que Deus está preparando e teremos uma grande vitória no dia 27. E vamos trabalhar com amor e dedicação e fazer de Niterói a melhor cidade para viver e ser feliz no Brasil”, ressaltou.