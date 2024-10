Rodrigo Neves: votação em família, de olho no primeiro turno e no futuro promissor que vem sendo construído para a cidade - Divulgação

Rodrigo Neves: votação em família, de olho no primeiro turno e no futuro promissor que vem sendo construído para a cidadeDivulgação

Publicado 06/10/2024 14:27

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves votou, na manhã deste domingo, no bairro Vital Brasil, na Zona Sul da cidade. Rodrigo estava acompanhado pela vice Isabel Swan, pela esposa, Fernanda Sixel, por dois dos três filhos Cadu e Marina; pelo Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi; pelo reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio Nóbrega, parlamentares e lideranças sociais.

O trabalhista destacou que está muito animado e que um novo ciclo será iniciado na cidade, com mais avanços, muita energia, com presença e com inovação. Falou ainda sobre a importância do momento para a democracia e para proteger Niterói de extremistas e despreparados.

“As pessoas sabem do amor que eu tenho por Niterói. Dediquei a minha juventude, a minha energia para fazer o melhor. Trabalhei de domingo a domingo para cuidar da cidade. Acho que aprendi com meus erros e com os meus acertos. E tenho essa certeza no coração, sem a qual eu não seria candidato, que nós vamos fazer um governo ainda melhor do que fiz. Niterói será a melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil”, afirmou Rodrigo.