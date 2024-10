Dyone: cantora faz show no palco do Multicenter, que fica no segundo piso - Divulgação

Dyone: cantora faz show no palco do Multicenter, que fica no segundo pisoDivulgação

Publicado 04/10/2024 11:05

Niterói - O Multicenter Itaipu, localizado no coração da Região Oceânica de Niterói, retorna com o projeto "Música na Praça", uma iniciativa voltada para oferecer entretenimento de qualidade e promover artistas da região. Os sábados, das 19h às 21h, a Praça de Alimentação do 2º piso conta com apresentação ao vivo, criando uma atmosfera acolhedora e vibrante para os frequentadores.



Com uma programação diversificada, Música na Praça traz apresentações musicais a cada semana, passando por estilos que vão do MPB ao pop, samba e jazz. Para o mês de outubro, nos dias 05 e 12/10, no vocal a cantora Dyone e no violão Michael César, que se apresentam com um repertório repleto de pop, jazz, bossa nova, samba, soul, mpb, rock e blues.



Já no dia 19/10 é a vez do Vini Arouca se apresentar com releituras e misturas em um repertório variado, que surpreende o público, indo de um clima mais animado para um mais calmo e intimista. O objetivo do projeto é não apenas valorizar os talentos locais, mas também oferecer aos visitantes um ambiente de lazer completo, onde é possível

desfrutar de boa música enquanto aproveitam a gastronomia da praça de alimentação do shopping.



O Música na Praça reforça o compromisso do Multicenter em ser um espaço de convivência e cultura para os moradores da Região Oceânica de Niterói, destacando-se como um dos principais pontos de encontro da região.



Serviço:

Evento: Música na Praça – Multicenter Itaipu

Quando: Sábados, das 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação 2º piso

Endereço: Estr. Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu, Niterói – RJ

Valor: Programação gratuita